原标题：湖北文理学院：以国学经典涵育时代新人

“‘乘骐骥以驰骋兮，来吾道夫先路’体现了屈原在国家危难之际身先士卒、勇于担当的责任感；‘路漫漫其修远兮，吾将上下而求索’刻画了屈原在追求真理的路上永怀热忱、永不放弃的执着精神……”近日，在湖北文理学院“一站式”社区“德园”，该校文学与传媒学院教授陈波和师生分享屈原的爱国主义精神。

2024年5月以来，湖北文理学院启动“国学经典学习——湖文读书会”。依托学校“一站式”学生社区“德园”，每周四下午开展国学经典学习湖文读书会，数百名师生在各二级学院的“一站式”学生社区线上线下参与学习，如今已举办25期。

湖北文理学院党委副书记、副校长张樊介绍，每期读书会包括“感悟经典、践行经典、研讨经典、诵读经典”四个环节，最重要的是鼓励师生将所学知识与实践相结合，运用到他们的工作学习生活中去，真正实现以文化人、以文育人。

湖北文理学院吸纳校内外人员广泛参与，组建一支相对固定的导读嘉宾队伍，为师生阅读经典答疑解惑。导读嘉宾以校内专业课教师和政工队伍为主，优秀本科生和硕士研究生为辅。同时，学校适时邀请国学和传统文化研究领域的校外专家学者举办讲座和读书交流活动。

“传统经典能够穿越历史的回响，乐感与美感雄浑交织、令人沉醉。”该校马克思主义学院副教授熊明秀是一位经典导读老师。去年10月，熊明秀以儒家学说的历史演进为主线，详细解读《论语·颜渊篇》中的孔子观点。

“授课时，老师不仅深入讲授经典本身，还将授课内容与我们的日常生活联系起来。”该校文学与传媒学院大二学生黄琪芳说。

不只是读书会，毗邻诸葛亮故居古隆中的山水校园，也饱蘸传统文化，有“淡泊湖”“宁静楼”等。

“‘卧龙出山’主题雕塑和襄阳十大历史文化名人雕塑矗立，提醒我们学习他们求学问道的态度、为人处世的方式，涵养自己的价值观。”该校体育学院大四学生张哲怡说。

此外，学校开设中华优秀传统文化课程，邀请国学大家举办国学讲座，举办“经典一百”读书会和国学吟诵、经典解读、中华礼仪表演等活动，让校园形成浓郁的传统文化氛围。

湖北文理学院党委书记吴超仲介绍，学校高度重视国学经典教育，推动国学经典教育与教研教改、课程思政、一站式学生社区融合融通，以国学经典浸润师生心灵，引领成长成才，厚植文化自信。

（记者 王建宏 张锐 通讯员 程威）

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