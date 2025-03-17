新华社北京3月17日电 题：补齐知识技能短板 提升毕业生就业能力——高校学生就业能力提升“双千”计划解读

新华社记者王鹏

日前，教育部印发通知，部署实施高校学生就业能力提升“双千”计划，推动全国范围内开设1000个“微专业”（或专业课程群）和1000个职业能力培训课程。

部署实施“双千”计划的目标是什么？相关培训课程主要包括哪些？如何推动计划部署更好落地？记者就相关问题采访了教育部有关负责人和相关专家学者。

教育部有关司局负责人介绍，“双千”计划以促就业为目标，立足推动高等教育人才培养供需适配，帮助学生补齐知识和技能结构短板，助力毕业生在离校前迅速提升就业能力，促进高质量充分就业。

围绕这一目标，“双千”计划在专业和课程设置上也具有一定特点。

据悉，“双千”计划面向未来产业和战略性新兴产业发展、传统产业转型、数字经济、绿色经济、低空经济以及民生服务保障等人才急需领域，建设“微专业”和职业能力培训课程，主要面向本科、高职（专科）中高年级学生开设。

其中，“微专业”主要分为急需紧缺型、应用技能型、交叉复合型三类。根据计划，高校要结合实际需要，优先开设急需紧缺型、应用技能型，发挥“小学分、高聚焦、精课程、跨学科、灵活性”等优势，支持学生通过线上线下方式学习专业课程群3至10门课程，完成学习任务。

职业能力培训课程则主要分为基本素质提升类、专业技能训练类、人工智能应用类、实习实践类。根据计划，高校要优先发动2025届毕业生参与并获得相应学习成果证明，帮助提升就业能力、尽早落实去向。

“高校是实施‘双千’计划的责任主体，要建立更加灵活的学习制度，探索学习成果证明等采集查询机制，广泛汇聚培训资源，开发系列课程。”教育部有关司局负责人说。

当前，正值春季开学后促就业工作攻坚期，诸多校园招聘工作正在紧张进行中。在有关专家学者看来，实施“双千”计划，可以为毕业生高质量充分就业奠定基础。

“保障高校毕业生就业局势稳定，离不开社会各方面的共同努力。‘双千’计划注重发挥高校作用，通过具有一定特点的课程安排，为相关学科专业的学生提供了课堂教学之外的有益补充，可以丰富学生知识储备、提升学生技能水平，对于高校毕业生更好就业具有一定推动作用。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说。

记者了解到，除了部署实施“双千”计划，教育部还部署各地各高校面向企事业单位和行业协会征集一批“人工智能应用”领域供需对接就业育人项目，推动高校加快适应人工智能发展对人才需求、就业服务等提出的新要求，帮助用人单位培养和招聘更多实用型、复合型和紧缺型人工智能应用人才，更好促进校企人才供需对接。

“下一步，我们将在国家高等教育智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家大学生就业服务平台分别开设专区，年内分批发布1000个‘微专业’和1000个职业能力培训课程，建设一批大学生职业能力培训中心。”教育部有关司局负责人说。

此外，该负责人介绍，也将鼓励企业、社会组织、培训机构等自主开发培训资源，支持高校与人力资源社会保障部门、用人单位协同，深化校企对接合作，紧密结合当前就业市场用人需求，组织学生参与培训和实习实践，推动高校毕业生高质量充分就业。

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