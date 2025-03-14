打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

平谷开学第一课高能来袭，许海峰揭秘奥运首金背后

2025年03月14日16:27 |
小字号

3月6日，“近光讲堂”迎来了2025年第一讲暨开学第一课。中国奥运首金得主许海峰以“传承奥运精神 迈进卓越之路”为题，与现场师生一起重温那段光辉岁月。

北京市平谷区委常委、副区长李子腾强调，一要提高认识，凝聚共识，深入理解“近光讲堂”思政育人内涵。二要深挖课程价值，依托“近光讲堂”开展丰富的校内实践，持续开发示范课程。三要锚定质量攻坚，深入领会全区教育高质量发展大会精神，落实“654321”教育改革措施，真正打好平谷教育翻身仗。

在1984年洛杉矶奥运会上，许海峰以卓越的表现为中国摘得了历史上的首枚奥运金牌，这一荣耀时刻的背后，是他无数个日夜刻苦训练的结果。尽管当时训练条件极为艰辛，许海峰却从未退缩，始终保持高强度训练，展现了非凡的毅力与决心。他指出，体育训练在青少年成长历程中扮演着无可替代的角色，不仅能够强健体魄，更是塑造坚韧意志、克服挑战的重要途径。

结合自身经历，许海峰向在座的师生传授心得：在体育竞技的世界里，保持良好的心态至关重要。全力以赴，展现出自己最真实的水平，这种勇于挑战、永不言败的精神，正是奥林匹克精神的生动诠释。许海峰的话语激励着平谷学生树立崇高的理想，培养出坚韧不拔的毅力，勇于在学习与生活的征途中披荆斩棘。

活动现场，学生们反响热烈，纷纷举手提问，许海峰一一进行解答。

问：是什么契机和原因让您坚持训练并最终创造历史？您认为体育教育对青少年有着哪些不可替代的作用呢？

答：一直以来我做事情的时候都是尽最大努力去做，发挥自己的最高水平，名次是控制不了的，不要过度纠结能取得什么结果。体育最大的好处就是身心健康，体育是竞技运动，所有体育运动员都面临过失败，青少年需要挫折教育，要锻造强大的心理素质。

问：在您获得中国历史上首枚奥运金牌，实现0的突破时，您的心情是如何的？

答：比赛结束后我很高兴我打出了自己的水平，我心想终于为国家争得荣誉了，以后我做任何事情都要考虑我身上所代表的国家形象，不能成为反面素材。国家培养了我，我一定要为国家做贡献。所以我每次代表国家出战都一定赢得奖牌，我所带的队伍也一定要拿奖牌。

平谷六小版画社团的学生代表赠送手工作品《平谷彩韵》，展现了平谷桃花海美景。

平谷六小版画社团的学生代表赠送手工作品《平谷彩韵》，展现了平谷桃花海美景。

讲座结束后，北京市平谷区门楼庄中学学生朱玥芊说：“听了许海峰老师的讲座，我对奋力拼搏的奥运精神有了更深的认识，更加发自内心地敬佩奥运健儿们，我也要向他们学习，养成坚强的意志品质，自信勇敢地看待生活中的困难。现在我们学校也在开展阳光乐跑和课间一刻钟的锻炼，我们将积极投身到运动中，增强体魄，磨练意志。”

北京市平谷区第五中学教师艾晨茜说：“许海峰老师的讲座令我感触颇深，受益匪浅。作为一名人民教师，我认为梦想的种子对于每一个学生的成长与发展是极为重要的。正是因为开始有梦想，前行有方向，才能实现自己的目标，而我们所要做的，正是要成为梦想的引领者，追梦的陪同者，筑梦的携手者，助力每一个梦的实现。”

来源：平谷教育

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部