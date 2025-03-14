3月6日，“近光讲堂”迎来了2025年第一讲暨开学第一课。中国奥运首金得主许海峰以“传承奥运精神 迈进卓越之路”为题，与现场师生一起重温那段光辉岁月。

北京市平谷区委常委、副区长李子腾强调，一要提高认识，凝聚共识，深入理解“近光讲堂”思政育人内涵。二要深挖课程价值，依托“近光讲堂”开展丰富的校内实践，持续开发示范课程。三要锚定质量攻坚，深入领会全区教育高质量发展大会精神，落实“654321”教育改革措施，真正打好平谷教育翻身仗。

在1984年洛杉矶奥运会上，许海峰以卓越的表现为中国摘得了历史上的首枚奥运金牌，这一荣耀时刻的背后，是他无数个日夜刻苦训练的结果。尽管当时训练条件极为艰辛，许海峰却从未退缩，始终保持高强度训练，展现了非凡的毅力与决心。他指出，体育训练在青少年成长历程中扮演着无可替代的角色，不仅能够强健体魄，更是塑造坚韧意志、克服挑战的重要途径。

结合自身经历，许海峰向在座的师生传授心得：在体育竞技的世界里，保持良好的心态至关重要。全力以赴，展现出自己最真实的水平，这种勇于挑战、永不言败的精神，正是奥林匹克精神的生动诠释。许海峰的话语激励着平谷学生树立崇高的理想，培养出坚韧不拔的毅力，勇于在学习与生活的征途中披荆斩棘。

活动现场，学生们反响热烈，纷纷举手提问，许海峰一一进行解答。

问：是什么契机和原因让您坚持训练并最终创造历史？您认为体育教育对青少年有着哪些不可替代的作用呢？

答：一直以来我做事情的时候都是尽最大努力去做，发挥自己的最高水平，名次是控制不了的，不要过度纠结能取得什么结果。体育最大的好处就是身心健康，体育是竞技运动，所有体育运动员都面临过失败，青少年需要挫折教育，要锻造强大的心理素质。

问：在您获得中国历史上首枚奥运金牌，实现0的突破时，您的心情是如何的？

答：比赛结束后我很高兴我打出了自己的水平，我心想终于为国家争得荣誉了，以后我做任何事情都要考虑我身上所代表的国家形象，不能成为反面素材。国家培养了我，我一定要为国家做贡献。所以我每次代表国家出战都一定赢得奖牌，我所带的队伍也一定要拿奖牌。

平谷六小版画社团的学生代表赠送手工作品《平谷彩韵》，展现了平谷桃花海美景。

讲座结束后，北京市平谷区门楼庄中学学生朱玥芊说：“听了许海峰老师的讲座，我对奋力拼搏的奥运精神有了更深的认识，更加发自内心地敬佩奥运健儿们，我也要向他们学习，养成坚强的意志品质，自信勇敢地看待生活中的困难。现在我们学校也在开展阳光乐跑和课间一刻钟的锻炼，我们将积极投身到运动中，增强体魄，磨练意志。”

北京市平谷区第五中学教师艾晨茜说：“许海峰老师的讲座令我感触颇深，受益匪浅。作为一名人民教师，我认为梦想的种子对于每一个学生的成长与发展是极为重要的。正是因为开始有梦想，前行有方向，才能实现自己的目标，而我们所要做的，正是要成为梦想的引领者，追梦的陪同者，筑梦的携手者，助力每一个梦的实现。”

来源：平谷教育

(责编：郝孟佳、熊旭)