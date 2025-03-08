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多所高校宣布扩招计划 一文了解招生名额、专业方向

2025年03月08日12:18 | 来源：央视新闻客户端
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记者了解到，近日，北京大学、清华大学、武汉大学、中国农业大学、上海交通大学、云南大学等多所高校宣布扩招计划

北京大学：增加150个本科招生名额

据北京大学3月8日消息，2025年，该校将增加150个本科招生名额，新增计划将重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域，紧密结合学校规划发展方向、突出北大优势北大特色，主要依托元培学院、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养

武汉大学：进一步扩招本科生

据武汉大学3月7日消息，2025年，武汉大学将进一步扩招本科生，计划招生7300人。此次增加的招生名额将重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，着力培养人工智能与多学科交叉的复合型人才，以更好地服务国家战略需求与社会发展需要。

中国农业大学：增加500名本科招生名额

据中国农业大学3月6日消息，2025年，该校将扎实推进优质本科扩容，增加500名本科招生名额，重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，紧紧围绕粮食安全、生物造、人工智能与装备制造、绿色能源与可持续发展、食品安全与人类健康等学科领域扩大招生规模，同时计划开设院士班、卓越工程师班等人才培养班型。

上海交通大学：增加150名本科招生名额

据上海交通大学3月5日消息，2025年，该校将继续增加150名本科招生名额，重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，扩大人工智能、集成电路、生物医药、医疗健康、新能源等学科领域的招生规模

云南大学：拟增加300个本科招生名额

据云南大学3月4日消息，该校2025年将继续扩大招生规模，拟增加300个本科招生名额，主要投向理工农医类专业及双学士学位项目相关专业，进一步聚焦国家战略需求，重点针对科技、农业、医疗等关键领域人才缺口，强化理工农医类学科布局，着力培养直接服务于国家、地方经济与产业发展需求，助力区域创新能力提升的拔尖创新人才，同时推动双学士学位项目提质增量，促进学科交叉融合。

清华大学：拟增加约150名本科生招生名额

据3月2日消息，清华大学决定有序适度扩大本科招生规模，2025年拟增加约150名本科生招生名额，同时将成立新的本科通识书院，着力培养人工智能与多学科交叉的复合型人才，提升创新人才自主培养能力，以服务国家战略需求与社会发展需要。据悉，该校新增本科生将进入新成立的书院学习。

（总台央视记者 李晶晶）

(责编：岳弘彬、白宇)

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