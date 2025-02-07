新华社北京2月7日电（记者王鹏）记者7日从教育部获悉，新修订的《中小学生学籍管理办法》近日正式印发。办法突出教育公平，对跨省转学、省内转学等学籍变动条件进一步做了细化规范，对空挂学籍、人籍分离、重复学籍等问题均做出了回应。

针对当前学籍管理中的突出问题，办法第15条规定学生转学时，转入学校应通过国家学籍系统启动学籍转接手续，转出学校及双方学校学籍主管部门予以核办。转入、转出学校和双方学校学籍主管部门应当分别在10个工作日内完成学生学籍转接的核办工作；转出学校须对电子学籍档案备份保留，同时保留必要的纸质档案复印件；纸质档案复印件管理的具体办法由省级教育行政部门制定。第25条规定学校应当至少每学期核准一次学生学籍，确保人籍一致、学籍变动手续完备、学生基础学籍信息和学籍变动信息准确；严肃、及时处理检查中发现的人籍分离、空挂学籍等问题。

特殊教育学生、专门学校学生、境外学生、高中阶段职普融通项目学生等类型的学籍管理要求比较特殊。办法对这些学生学籍管理做出了明确规定，确保了与国家基础教育改革的需求切合。如第10条规定获得当地入学资格的境外学生（含港澳台、外籍学生）或中国居民的外籍子女应持有效身份证件到所接收学校登记信息、办理入学并注册学籍。第14条规定适度放开特殊教育学生学籍变动权限，情况特殊的可以允许其降级就读。

此外，办法突出学籍信息管理安全，对学籍管理工作安全制度和学籍数据信息安全提出了明确要求。其中，第24条规定各级教育行政部门和学校均须建立严格的学籍管理工作安全制度；定期更改学籍管理系统账号密码、半年以上未使用的账号予以封存；各级管理人员应严格遵守数据使用规则，严防学籍数据泄露；除法律法规有明确规定或经县级以上人民政府批准的，任何学生学籍信息不得向外提供；严防其他应用系统违规采集学生信息，严防学籍数据通过其他应用系统产生泄露。

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