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“空中校车”的暖意与深意（人民论坛）

盛玉雷
2025年02月07日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　最近，一则暖闻引起广泛关注，讲的是云南大山深处一群孩子上学路的变迁。

　　云南省宣威市尼珠河村，坐落在峡谷谷底。曾经，孩子们上学是一场艰难的跋涉，攀峭壁、过激流，狭窄处要紧紧贴住崖壁才能通过；如今，坐电梯、乘缆车，“空中校车”半小时直达校园。

　　上学路不仅更安全，还有些“腾云驾雾”的科幻感，孩子们的感受也从“挺苦的”变为“蛮酷的”。这个令人愉悦的故事里，可以聆听时代的足音，可以感知人的精神，也可以感悟理念之变。

　　这是一条永不放弃的奋斗之路。

　　峡谷深渊、悬崖陡壁，是出行的“拦路虎”，也是教育的“隔离带”。为了帮孩子们走出大山，爷爷那一辈人，打了一些脚蹬手抠的石头坎；爸爸那一代人，修建了像楼梯一样的栈道……一代接一代、一棒接一棒，为的是让知识在大山里流淌，阻隔贫困的代际传递。

　　如今，这成为又一个“愚公移山”的故事，持续建设出的通道，送山里娃抵达更远的远方。

　　这是一条不可限量的发展之路。

　　“望天一条缝，望地一条犁”，世代与世隔绝，如何一朝天堑变通途？关键在发展理念的转变。当地发展生态文化旅游项目，咖啡、酒吧、特色美食等业态从无到有，全乡300多户1600多人，在家门口吃上了“旅游饭”。农旅结合，让村寨焕然一新，发展成形起势。

　　山还是那山，水还是那水，只是曾经眼里的“穷山恶水”，如今成了“绿水青山”。好风景，成为重要的发展资源。

　　沿着这条道路继续奔跑，让农业成为有奔头的产业，让农村成为安居乐业的美丽家园，让农民成为令人羡慕的职业，一幅幅各具特色的现代版富春山居图，在神州大地徐徐铺展。

　　这还是一条不太一样的现代化之路。

　　为了发展，当地引进旅游项目，作为基础设施配套，建起了崖壁电梯和索道缆车。为了民生，景区顺势开通绿色通道，村民和学生免费优先乘坐……

　　发展向前，民生向暖。一条脱贫路、致富路，生动印证着“在发展中保障和改善民生”的理念，经济发展与改善民生良性循环，中国式现代化前景无限。

　　尼珠河村不是特例，成千上万的山乡已经被点亮。理念、思路的引领，政策、资源的托举，让土地不再贫瘠，能承载更多人的梦想。人们靠双手劳动，改变命运，乘着时代的大潮创造幸福。

　　这何尝不是一种隐喻？中国式现代化是一条康庄大道，这条路能走得通、走得远，但并不意味着一马平川，有崇山峻岭，也可能有飞流急湍，必须有一股子“逢山开路、遇水搭桥”的意志和精神，“越是艰险越向前”，才能抵达光辉的彼岸。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月07日 04 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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