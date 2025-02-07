原标题：厦门再添海洋科技成果转化新平台

集美大学海工高端装备技术转移转化研究院（以下简称“研究院”）日前揭牌，正式入驻位于厦门海洋高新技术产业园区的厦门南方海洋研究中心基地。研究院将聚焦海洋装备领域关键技术研发，努力发展为海工装备人才集聚高地、海工装备科技创新策源地和海洋产业科技成果转化高地，支撑厦门海洋经济发展需求。

集美大学校长谢潮添介绍，研究院将建立由高校教师、企业工程师和研究生组成的技术攻关团队，开展高层次高水平全方位合作，强化市场导向的应用型基础研究，让更多科技创新成果造福社会。

研究院由中国工程院院士赵振业牵头成立。赵振业长期从事航空超高强度钢应用基础理论、合金设计、工程应用科学与技术研究，在抗疲劳制造技术、航空发动机关键部件等领域取得多项原创性成果。上述成果有望通过研究院扩大转移到海洋装备制造领域，推动技术进步和产业升级。

揭牌仪式当天，厦门市海洋发展局与集美大学签订合作共建研究院框架协议。据悉，研究院的整体建设目标，是建成我国东南沿海具有影响力的海洋装备高性能制造与智能化技术平台、水动力监测与仿真中心、海洋装备智能检验技术应用创新平台，以实现高端海洋装备自主制造、服务相关涉海工程建设运维，并为涉海工程及装备提供技术服务支撑。

当前，厦门正在加快构建海洋战略性新兴产业体系，抢占海洋科技创新高地，壮大海洋产业。厦门海洋高新技术产业园区是福建目前唯一的省级海洋高新区，重点发展海洋生物医药与制品、海洋高端装备与新材料等涉海高新产业。

“研究院将提升园区产业发展能力，进一步完善厦门海洋工程装备和海洋新材料产业链，形成产学研相互促进发展的良好局面。”厦门南方海洋研究中心秘书处产业平台部主任潘春彬介绍，厦门南方海洋研究中心基地是厦门市海洋发展局重点打造的海洋创业创新服务基地。自启用以来，基地主动链接优质资源，重点引进各类科技创新载体，支持海洋战略新兴产业关键技术研发，目前已吸引厦门大学海洋产业创新中心检验检测服务平台、自然资源部第三海洋研究所海洋生物基因库平台陆续入驻。

近年来，厦门海洋高新技术产业园区通过多元化渠道，加速产业集聚，为厦门海洋经济高质量发展聚智赋能。厦门市海洋发展局党组成员、二级巡视员林怀远说：“随着越来越多高校院所和涉海企业加入，厦门海洋高新技术产业园区将充分发挥厦门海洋科学优势，立足人才先汇聚、科研先启动、产业先对接、成果先示范的目标，进一步支持开展前沿科技创新和产业研究。”（记者符晓波）

(责编：郝孟佳、李依环)