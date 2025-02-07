原标题：人工智能助力研制出自愈沥青

用于自愈沥青的生物基孢子微胶囊（左）和废物基胶囊（右）。中间是沥青混合料样品。图片来源：英国斯旺西大学

据物理学家组织网2月4日报道，来自英国斯旺西大学和伦敦国王学院以及智利的研究团队，在人工智能（AI）技术的助力下，研制出一种新型自愈沥青。这种沥青无需人工干预可自行修复裂缝，为路面坑洞修复提供了一种新的解决方案。

最新研制的沥青由生物质废物制成，能够自愈合沥青裂缝，打造更加耐用且环保的道路。

团队借助机器学习技术，深入探究沥青等复杂流体中的有机分子。他们开发出一款新型数据驱动模型，加速了原子模拟过程，推动了对沥青氧化和裂缝形成的研究进展。他们还与谷歌云团队合作，在计算机上模拟沥青的行为。

为实现自愈功能，团队在其中加入了微小的多孔材料——孢子。这些孢子比头发丝还细，由植物产生。孢子内部充满了回收的油，一旦沥青开始破裂，这些油便会被释放出来，像“缝合线”一样将沥青修补好。实验室测试显示，这种先进的沥青材料能在不到1小时内，完全修复表面的细微裂纹。

新型沥青中使用了生物质废物等可持续材料。这些材料不仅来源广泛、价格低廉，还能显著减少对石油和自然资源的依赖。（记者刘霞）

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