原标题：新型钙钛矿叠层电池能效创新高

据美国每日科学网站2月5日报道，德国柏林亥姆霍兹中心和洪堡大学的研究团队携手研制出一种新型钙钛矿叠层电池。这款电池以24.6%的光电转化效率，刷新了同类电池的世界纪录。

在太阳能电池家族中，除了硅基太阳能电池外，还有薄膜太阳能电池，如基于铜、铟、镓和硒的薄膜太阳能电池（CIGS电池）。生产这种电池所需的能源和材料极少，因此对环境的影响也很小。

团队将CIGS电池做底部与基于钙钛矿的顶部电池相结合，开发出一种新的叠层太阳能电池。通过优化顶部和底部电池之间的接触层，他们将新电池的能效提高到24.6%。这一能效数值被德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所认证为新的世界纪录。

团队还研制出了CIGS亚电池和接触层，并使用了高性能的团簇系统。该系统能在真空环境下精准沉积钙钛矿和接触层，为新电池的高效能提供了坚实保障。他们认为，未来新型钙钛矿叠层太阳能电池的光电转化效率有望超过30%。（记者刘霞）

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