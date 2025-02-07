原标题：无创技术不用扎手指就能测血糖

2月5日，上海交通大学医学院附属瑞金医院国家内分泌代谢病临床研究中心王卫庆教授团队，与瑞金医院医学芯片研究所及上海近观科技的陈昌研究员团队合作，开创性地提出一种无创血糖检测技术，即多重微空间偏移拉曼散射（mμSORS）光谱技术。该技术只需将手掌轻轻贴在检测设备上，就能准确测量血糖水平，规避了有创血糖检测带来的疼痛和感染潜在风险。相关研究成果在线发布于国际学术期刊《自然代谢》。

糖尿病已是严峻的公共卫生问题。全球糖尿病患者已超过5亿人，而我国成人糖尿病患病率高达12%。目前，常规的血糖检测方法均需侵入皮肤，可能引起疼痛不适或血液感染等问题，降低了患者长期血糖监测的依从性。而无创血糖检测技术面临着准确性和通用性方面的巨大挑战，被认为是生物传感领域的“珠穆朗玛峰”。

研究中，团队首先通过光学相干断层扫描（OCT）技术确定人体大鱼际表皮厚度的分布范围，研发出mμSORS无创血糖检测技术。在研究第一阶段，通过系统性探索研究，研究团队确定无创血糖检测的最佳探测深度来自富含携带血糖信息的组织液和毛细血管的真皮—表皮交界处或其下方，证实mμSORS能以完全无创的方式有效采集到人体血糖相关的拉曼光谱信号，并且在解析算法中发现提取出的主要因子光谱与葡萄糖拉曼光谱具有高度一致性。

为了进一步验证该无创血糖检测技术的准确性和通用性，在第二阶段，研究团队通过针对200例糖尿病和30位正常健康人群的临床研究，共收集30多万套由金标准静脉血血糖值所标定的mμSORS光谱数据集。血糖预测模型建模及分析结果表明，mμSORS无创血糖检测值与静脉血血糖值之间绝对误差的平均值MARD为14.6%，无创血糖检测值落在共识误差网格临床可接受区CEG（A+B）的占比高达99.4%。（记者王春）

这项技术无须个体校准，即来即检，适用于不同年龄、肤色和肥胖的人群，为未来大规模应用奠定了很好的通用性基础。

“mμSORS技术的成功研发，是医工交叉合作的经典案例，也是无创血糖检测领域的重大突破。”王卫庆表示，“现在检测设备外观看上去比较大，是放在医院里使用的。以后我们希望不断改进检测设备，让它越做越小。”

据悉，无创血糖检测技术目前在上海交通大学医学院附属瑞金医院已经可以使用，后续计划推广至家用。

(责编：郝孟佳、李依环)