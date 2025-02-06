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智能贴片实现个性化实时治疗

2025年02月06日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：智能贴片实现个性化实时治疗

韩国大邱庆北科学技术院研制出一种新型智能贴片。它不仅能实时监测生物特征信号，还能在此基础上实现药物输送。研究团队认为，这款智能贴片实现了治疗个性化和实时化，将在血糖管理、疼痛缓解及慢性病治疗等多个医学领域发挥重要作用。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。

随着社会老龄化趋势日益加剧，个性化医疗保健的重要性与日俱增，能实时监测健康状况并及时进行治疗的可穿戴医疗设备备受瞩目。然而，现有的可穿戴设备往往功能单一，要么只能监测生物特征信号，要么只能输送药物，难以将多种功能集成到一个设备中。

为打破这一局限，团队设计出了这款新型智能贴片。它将电气和光学生物特征信号传感器、药物输送系统以及无线通信模块集成到可折叠的结构中。这款贴片可根据实时检测到的生物特征信号，自动输送药物，为用户提供量身定制的个性化治疗方案。

团队通过实时生物特征信号测量和药物输送实验，验证了智能贴片性能。实验结果显示，该智能贴片实现了心电图和血流的实时监测，并对心率的变化情况及脉搏传导时间进行了精确分析。

团队计划进一步完善这项技术，将其打造成适用于不同医疗领域的智能医疗平台。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)

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