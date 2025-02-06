原标题：智人离开非洲后血型发生变化

新一期《科学报告》发表研究文章称，现代人类——智人在离开非洲后血型可能发生了适应性遗传变化。这项研究描绘了生活在距今12万年至2万年前欧亚大陆的22名智人和14名尼安德特人的血型遗传多样性图谱，表明新的Rh等位基因出现在智人离开非洲之后，在欧亚大陆扩散之前。

从距今10万年前开始，智人在黎凡特和扎格罗斯多次与尼安德特人相遇并繁衍。了解这些互动带来的血型变化，有助于确定人类的迁徙模式和潜在的优势遗传变化发生在何处。

法国艾克斯-马赛大学研究团队用古人类遗骸的遗传数据，评估尼安德特人的血型多样性是否与4万年至1万年前旧石器时代晚期的智人种群相同。他们发现尼安德特人拥有与现代撒哈拉以南非洲人群相似的祖先等位基因，而早期欧亚大陆的智人产生了新的Rh等位基因，这是如今输血和孕期监测的关键血型。这些等位基因在尼安德特人中并不存在，表明它们可能是在智人离开非洲之后分化出来的。这项研究还发现了三种现代人没有的等位基因。这些基因可能属于某个智人分支，但其祖先没有对现今的欧亚人群产生影响。

团队认为，到达波斯高原的智人种群可能在那里生活了至少1.5万年，这段时间足以产生Rh等位基因。这些等位基因可能为智人带来一定的演化优势。（记者张梦然）

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