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大脑中或存在“饱腹指挥官”

2025年02月06日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：大脑中或存在“饱腹指挥官”

为什么人们吃饭时会突然觉得饱了？最近，美国哥伦比亚大学团队在小鼠的大脑中找到了答案：一种特殊的神经元担任“饱腹指挥官”，负责发出“停止进食”的指令。这项研究发表在最新一期《细胞》杂志上。

新发现的神经元之所以特别，是因为它们能够整合多种信息，比如食物进入口中的感觉、胃的饱胀感，甚至食物中包含的营养成分。换句话说，它们不仅能“闻到”或“看到”食物，还能“感受”到食物在胃里的状态，并综合这些信息来决定何时该停止进食。

团队采用了先进的空间分辨分子分析技术。这种技术可以深入大脑的特定区域，区分出不同类型的细胞。在对脑干的一个复杂信号处理区域进行分析时，团队发现了这些以前未被识别的神经元。

为了验证这些神经元的功能，团队对它们进行了改造，使其可以通过光来控制。当这些神经元被光激活时，小鼠的进食量显著减少；激活的强度越高，小鼠停止进食的速度就越快。有趣的是，这些神经元不仅仅是简单地发出“停止”信号，还会让小鼠逐渐放慢进食速度。

这些神经元受到一种增加食欲的激素的抑制，而一种常用于治疗肥胖和糖尿病的药物——胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂就能激活它们。

虽然这些神经元是在小鼠中发现的，但团队表示，它们位于脑干，而脑干在所有脊椎动物的大脑中都是相似的。因此，人类很可能也拥有类似神经元。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李依环)

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