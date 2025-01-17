张立群

2024年，高等教育被赋予了新的战略地位和历史使命。这一年，各地高校紧紧围绕立德树人根本任务，进一步全面深化改革，加速构建中国特色、世界一流的大学及优势学科体系，服务国家重大战略需求，努力答好“强国建设、高教何为”的时代课题。岁末年初，人民网教育频道面向高校推出“校长发布”特别专栏，邀请大学书记、校长畅谈学校改革发展的最新成果，展现新时代高校推进教育强国建设的生动实践。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。西安交通大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和全国教育大会、全国科技大会精神，加强党对学校工作的全面领导，深入开展党纪学习教育，传承弘扬西迁精神，广大师生凝心聚力、团结奋进，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，学校党委入选“全国党建工作示范高校”培育创建单位，各项事业保持良好发展态势。

2024年，学校人才培养取得更好成效。坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，推动“大思政课”守正创新发展，高质量推进“一站式”学生社区建设，创新体育、美育、劳动教育模式，“星航计划”“攀登计划”被誉为高校版“枫桥经验”，“同心圆”工作室被授予全国民族团结进步模范集体。实施“珠峰计划”、AI赋能教育教学工程。落实“百千万卓越工程人才培养计划”，在工程化环境、实战化项目、有组织科研、全链条创新中培养卓越工程人才。24项成果获陕西省教学成果奖。承办“挑战杯”创业计划竞赛，获批大学生科技创新成果孵化转化基地，学生在各类创新创业大赛中屡获佳绩。毕业生去向落实率达98.6%。

2024年，学校人才队伍呈现更多亮点。以教育家精神、科学家精神和西迁精神引领教师队伍高质量发展，实施“任务制领军学者计划”“基础研究青年拔尖人才计划”，遴选文科资深教授，深化“校招共用”人才引进模式，强化长周期考核、稳定支持、分类评价，塑造人才队伍发展新动能新优势。新增国家级人才96名，累计引入“校招共用”人才320名。一批优秀教师及团队获全国模范教师、国家教学名师、全国工人先锋号、何梁何利奖等荣誉。

2024年，学校科学研究创造更佳业绩。扎实推进大科学装置、国家产教融合创新平台建设和国家医学中心培育工作，新增及重组通过9个全国重点实验室，获批省部级以上重大科研平台、承担国家重大重点项目再创新高。获国家科学技术奖11项，其中第一完成人8项，居全国高校第二。狠抓基础与应用基础研究，“能源有序转化”基础科学中心项目获滚动支持，在《自然》《科学》《细胞》主导及参与发表论文10余篇，多项成果入选全国医工结合科技创新十大进展、重要医学进展、CTTI智库最佳案例及优秀成果奖。获国家级社科重大项目8项，创历史新高。获首批教育部哲学社会科学创新团队，22项成果获陕西省哲学社会科学优秀成果奖一等奖。

2024年，学校学科建设迈上更高台阶。完善学科建设动态调整机制，聚焦“四极”谋划未来学科高峰，培育“X+人工智能”多学科发展形态，构筑全面均衡高质量学科体系。落实“基础学科跨越计划”，设立基础学科建设专项，成立学科交叉中心，升级学科交叉信息平台，持续推进基础学科、新兴学科、交叉学科建设。

2024年，学校产教融合汇聚更强合力。在省市区三级政府指导支持下，深入实施“6352”工程、“1121”模式，依托创新港建设教育科技人才一体化发展示范区，打造服务新时代西部大开发形成新格局的创新引擎。成立秦·港孵化器，发挥概念验证中心、科技成果超市作用，建设职业化技术经纪人团队，举办“一带一路”硬科技成果交易大会，深交所科交中心入驻创新港，促进科技成果对接产业需求和金融机构，让“科技之花”结出“产业之果”。目前已与包括50家世界500强企业、67家中国500强企业在内的223家龙头领军企业签署进驻创新港协议，解决企业技术难题1200余项，聘请995名企业导师，培养工程硕博士2000余名，引入80多支种子天使基金和265家金融机构，转让许可专利1400余件，孵化科技企业213家。创新港校企合作模式入选“中国产学研合作十大好案例”。

2024年，学校开放办学开拓更宽视野。积极融入全球创新网络，落实《全球发展行动计划2030》，布局建设海外创新中心，成立香港研究院。打造“丝绸之路大学联盟”升级版，举办联盟内上合组织成员国高校高等教育合作论坛，发布《合作成果集》，推动产教融合走向“一带一路”。参加中美、中俄、中欧、中意、中法等大学校长论坛，推进西交利物浦大学、西安交大米兰理工联合学院等中外合作办学高质量发展，拓展国际学生生源基地，谱写对外开放合作新篇章。

2025年是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的谋定之年。西安交通大学将增强责任感使命感紧迫感，坚定改革发展的信心决心恒心，紧紧依靠广大师生办学，不忘西迁初心，赓续伟大精神，勇担国家使命，共创交大荣誉，积极服务教育科技人才一体化发展，为强国建设、民族复兴作出属于交大人的卓越贡献！

（作者系西安交通大学校长）

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