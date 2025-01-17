黄宝印 赵忠秀

2024年，高等教育被赋予了新的战略地位和历史使命。这一年，各地高校紧紧围绕立德树人根本任务，进一步全面深化改革，加速构建中国特色、世界一流的大学及优势学科体系，服务国家重大战略需求，努力答好“强国建设、高教何为”的时代课题。岁末年初，人民网教育频道面向高校推出“校长发布”特别专栏，邀请大学书记、校长畅谈学校改革发展的最新成果，展现新时代高校推进教育强国建设的生动实践。

建设教育强国，龙头是高等教育。在教育强国建设中，高校的作用更加凸显、地位更加重要，必须发挥好龙头引领作用。对外经济贸易大学作为新中国第一所培养对外贸易专门人才的高等学府，始终坚持落实立德树人根本任务，锚定教育强国建设目标，坚定走好建设中国特色、世界一流大学的贸大新路。

以高质量党建引领学校事业高质量发展，以钉钉子精神抓好重点改革发展任务落实

探索党建和业务工作深度融合。将学习贯彻党的二十届三中全会、全国教育大会精神与学校党代会报告、“十四五”规划、高质量发展三年行动计划等一体督导推进。突出政治引领，把做到“两个维护”与高水平教育开放战略部署相融合；加强思想引领，把坚定“四个自信”与高水平教育开放的价值追求相融合；坚持使命引领，把“为党育人、为国育才”与高水平教育开放的育人目标相融合；强化组织引领，把提升党建质量与高水平教育开放工作机制的提质增效相融合。

推进基层党组织建设提质增效。持续打造党建特色品牌，1个学院党委、5个支部获全国党建工作标杆院系、样板支部，2个学院党委、5个支部获首批北京党建工作标杆院系、样板支部。开展有组织党建研究，3项党建研究课题获批北京高校党建研究会重大和重点课题，1项入选北京高校党建和思想政治工作培育项目。

落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人

加快拔尖创新人才培养。突显复合型特色，强化校际协同，与北京邮电大学共同启动“金融科技-人工智能”“会计学-计算机科学与技术”“会计学-金融科技”联合学士学位项目。响应国家“人工智能+”行动，推进“AI赋能教学”系列研究生课程，创新开设“人工智能+X”研究生公共必修课，启动“人工智能创新创业试验班”，为培养有数字素养、创业思维和组织管理能力的纵向复合型人才打造“贸大模式”。

全力构建“大思政”育人新格局。推进落实“大思政课”建设“157”行动计划，围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程，组建由“学校领导班子+专职思政课教师+专业学院教师”构成的跨学院、跨学科专题授课团队，提升思政课针对性和吸引力。强化思政品牌建设，将“传承红色基因、学思践悟中国共产党人的精神谱系”宣传教育、庆祝中华人民共和国成立75周年主题教育融入新生引航工程、大学前成长助力计划，全面推进新时代辅导员队伍建设。持续打造实践育人大课堂，开展“千村千企千红”项目，745支团队、4619名师生投身社会实践，20余支团队入选全国、北京市重点项目。

以教育家精神引领教师队伍建设。马克思主义学院王志民教授40余年如一日坚持耕耘于思政课讲台，荣获“全国模范教师”荣誉称号。提高教师育人能力，持续开展教学竞赛支持，1个团队获全国高校教师教学创新大赛二等奖，1个项目获教育部高校思想政治理论课教师研究专项重大课题攻关项目立项，1名教师获北京高校思政课教学基本功比赛特等奖，获北京市教学名师奖、优秀本科育人团队、优质本科课程等10类26个奖项。通过“中央高校教育教学改革专项”培育研究生教学改革重大项目11项。入选国家级高层次人才项目人数取得新突破。

服务国家发展战略需求，做足做强做活“外”字文章

统筹推动完善学科设置布局。获批法律、会计、国家安全学3个博士点和数字经济、国际事务、智能科学与技术3个硕士点，实现专博和工科硕士学位点的新突破。持续加快国家安全学、智能科学与技术两个交叉学科建设，推动人工智能与相关学科的融合，培育区域国别学交叉学科以及国际传播学等新兴学科。

扎实推进有组织科研。持续推进科研范式变革及科研组织方式改革，构建形成“1+2+N+X”建制的科研创新平台建设布局，打造“贸大发布”“贸大观点”“贸大活动”等系列有组织科研品牌，推动将学校科研优势转化为学术影响力。培育前瞻引领、特色鲜明的高水平科研创新团队，首次获批国家自然科学基金原创探索计划项目。

建强新型高端智库。构建以国家对外开放研究院为牵引、特色专业智库为支撑的“1+N”智库格局。开展跨学科、跨机构、跨部门智库人才团队与梯队建设。发布《北京对外开放发展报告》《北京平台经济发展报告》等11部“对外开放蓝皮书”，举办“北京对外开放发展论坛”等品牌论坛，联合国际金融论坛（IFF）发布《IFF 2024全球金融与发展报告》，智库建设案例连续获评“CTTI2022年度智库建设标杆案例”“2023CTTI智库建设优秀案例”。

统筹做好“走出去”和“引进来”两篇大文章。2024年是贸大来华留学教育70周年，进一步明晰留学生教育发展定位，扩大留学生教育规模，提升留学生培养质量，塑造“留学贸大”品牌。拓展全球布局，与56个国家和地区的310余所著名大学和机构围绕学生联合培养、交换学习、短期交流、项目合作、学术交流、联合举办学术会议等开展深度交流合作。推动学生海外交流，举办“新青年全球胜任力人才培养计划班”，开展全球治理人才培养。打造“外”字优势品牌，举办第12届北京洪堡论坛，持续建设“一带一路”财经类大学联盟、中俄经济类大学联盟、金砖国家智库合作中方理事会等平台，做足做强做活“外”字文章，强化学校服务国家对外开放的能力。

（作者：黄宝印，系对外经济贸易大学党委书记； 赵忠秀，系对外经济贸易大学校长）

(责编：郝孟佳、熊旭)