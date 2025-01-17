段鹏

2024年，高等教育被赋予了新的战略地位和历史使命。这一年，各地高校紧紧围绕立德树人根本任务，进一步全面深化改革，加速构建中国特色、世界一流的大学及优势学科体系，服务国家重大战略需求，努力答好“强国建设、高教何为”的时代课题。岁末年初，人民网教育频道面向高校推出“校长发布”特别专栏，邀请大学书记、校长畅谈学校改革发展的最新成果，展现新时代高校推进教育强国建设的生动实践。

亭亭梧桐枝繁叶茂，桃李春风华章日新。2024年，北京语言大学深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述，在党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神的指引下，持续打造多学科协调发展的国际化办学实践高地。

扎实推进教育对外开放，多措并举探索国际化办学实践。一是依托优势开拓海外办学空间。7月3日，北京语言大学哈萨克斯坦分校揭牌，并于9月迎来了第一届学生。7月5日，北京语言大学和塔吉克斯坦国际外国语大学学术合作备忘录正式签署。二是文明互鉴推动交往互信。2024年，塔吉克斯坦共和国议长、莱索托亲王、秘鲁前副总统等多国政要先后访问学校，厚植友谊根基。美国纽约大学宾汉顿分校、英国诺丁汉特伦特大学、澳大利亚莫纳什大学、西班牙马德里自治大学、马来西亚国立大学等20余所海外高校校长来访北语，紧系合作纽带，积蓄前行动力。巴西前总统罗塞芙、澳大利亚汉学家马克林、2023年度中国政府友谊奖获得者高文勇，美国芝加哥大学终身教授艾凯等受聘北语。三是服务国家倡导高端人文交流。学校相继承办第二届世界汉学家大会、第七届中非民间论坛、第七届中非青年人领导论坛、上海世界人才大会、APEC语言教育与人才培养论坛等高级别人文活动，凝聚发展共识。学校还承担了孟加拉国外交部新任干部来华培训、沙特未来本土中文教师等具有深远意义的系列培训项目。

拓宽一流学科发展格局，打造多科性协调融创新局面。一是持续推进“三强三新”学科建设，已形成中国语言文学、外国语言文学、区域国别学、艺术学4个一级学科博士点和国际中文教育专业博士点驱动发展的喜人态势。二是强力提升科研水平，首次获批国家社科基金艺术学重大项目，获批多项国家社科基金重大项目、中国历史研究院“绝学”学科扶持计划项目、教育部哲学社会科学研究后期资助项目等；喜获第九届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）5项，北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖2项，入选教育部第二批“人工智能+高等教育”应用场景典型案例1项；新增国家高端智库，教育部语言文化国际传播联合研究院、教育部教育评价改革研究基地和秘书处、北京市世界汉学话语能力创新中心等高端科创平台。

瞄准国家战略专业需求，多管齐下推动高精尖人才培养。一是强强联动建设“语言+”专业。与北京科技大学等兄弟高校联合申报的“西班牙语+采矿工程”“德语+木材科学与工程”“法语+化学工程与工艺”“俄语+资源勘查工程”等4个联合学士学位项目获批，进一步提升品牌专业的核心竞争力。二是统筹资源再造特色专业。立足于“专业+外语”特色，高起点建设传播学（梧桐人才实验班）、播音与主持艺术（中英双语），突出“新文科”高素质复合型人才培养的相对优势。三是立德树人涵育英才辈出。2022级俄语语言文学专业学生娜扎开提·艾尼瓦尔军营建功，人民日报、新华社等主流媒体点赞；北语学子斩获“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语组口译赛项全国冠军、第九届“ITALIA CIAO/意大利语桥”全国高校意大利语写作比赛全国第一名；国产游戏《黑神话：悟空》引爆全球，优秀校友郑怀宇、余扬名带领团队为游戏提供了本地化翻译服务，以过硬专业实力赢得社会赞誉。

当前，全球秩序加速变革，人类命运共同体价值日益显现。北京语言大学将持续以国际型大学建设为己任，超前布局，开拓新局，提升教育国际影响力，不断塑造学校高质量发展的新优势，加快建设中国特色世界一流语言大学的步伐，为推动中外文明交流互鉴、推进教育强国建设作出新的更大贡献。

（作者系北京语言大学校长）

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