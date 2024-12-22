本报记者 吴 月

新能源汽车如何研制？参加“校园体验官”实践活动时，浙江大学能源工程学院本科生陈雨萱和同学们在朱绍鹏副教授带领下，走进吉利长兴新能源汽车有限公司校级全方位育人实践基地参观学习。

在冲压车间，车辆的重要零部件瞬间被冲压成型；总装车间里，机器人正安装天窗、挡风玻璃、轮胎、座椅……“我深切感受到我国汽车工业的迅速发展，也对新质生产力有了更深理解。”陈雨萱说。

这是浙江大学推动学科育人资源转化为思政教育优势、创新开展思政教育的缩影。“浙江大学各部门、院系发挥各学科特色优势，拓展育人载体，延伸育人场域，不断增进学生在学习实践中的获得感。”浙江大学党委副书记朱世强说，学校注重开门办“大思政课”，推动思想政治工作贯通人才培养体系，发挥融入式、嵌入式、渗入式的立德树人协同效应，着力实现全员全程全方位育人。

浙江大学历史学院博士研究生赵静淑，今年初报名参加了学校组织的实践活动，在历史学院教授杜正贞带领下，走进宁波天一阁和千年古村走马塘村，在古籍书海、田野乡间感受中华优秀传统文化的魅力。“如今，我更加热爱自己所学的专业，希望为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展贡献力量。”赵静淑说。

在计算机科学与技术学院教师指导下，不同专业的同学们来到产学研合作企业，运用人工智能技术定制丝巾；在浙江文成县，师生开展研学活动，了解生物系统工程与食品科学学院教师助力当地糯米山药产业发展的故事；浙江大学图书馆古籍馆里，古籍修复师带领同学们体验古书装帧，传承中华优秀传统文化……同学们在做中学、学中悟，收获颇丰。

丰富多彩的育人活动背后，是各学科教师的积极参与、精心设计。地球科学学院研究员张德国，曾带领多个专业的学生走进河西走廊，体验野外科考，被评为学校优秀德育导师，“我希望发挥自己的专业所长，让更多学生领略祖国大好河山，把更多论文写在祖国大地上。”

近年来，浙江大学深入开展“育人强师”全员培训、“求是导师学校”培训、青年教师国情教育专项研修等，在教师培训中设立思政模块，引导教师树立“育人职责人人肩负”的意识。

学校还注重加强平台建设、课程培育，与浙江省内红色教育场馆共建党建与思政现场教学基地，在校内打造了科学家精神主题展、教育家精神主题展等育人展览，开展了“行读党史”“逐梦中国式现代化”“场馆里的思政课”等一系列特色思政活动。

“我们要坚持立德树人，打造使命引领的思政教育体系，强化支撑保障长效机制，建立‘大思政’育人同心圆，通过互动式、浸润式思政育人平台引航成长。”浙江大学党委学生工作部部长徐国斌说。

《 人民日报 》（ 2024年12月22日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)