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一场持续九年的成长接力（师说）

刘希娅
2024年12月22日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　前不久，在重庆谢家湾学校会议室，一场跨学段、跨学科的课程研讨会热烈展开。参加研讨的有来自小学部、初中部各学科的50余位骨干教师，大家探讨学生身心发展特点、分享教育教学心得，为促进贯通培养各抒己见。

　　儿童和青少年的身心发展具有一定的阶段性，理顺贯通各学段的培养目标和教学内容，对于提升人才培养质量具有重要意义。现实中，部分九年一贯制学校存在课程教学断层、管理各自为政等难题。如何真正形成由“贯”到“通”的育人格局，值得深入思考。

　　坚持学生立场。应关注学生的持续发展、整体发展、终身发展，把学生的体验、收获作为工作的出发点和落脚点，坚决摒弃片面追求升学率等短视化教育行为和评价导向，避免“小学轰轰烈烈搞素质教育、中学扎扎实实搞应试教育”。

　　贯通课程教学。新课标明确，要将义务教育作为一个整体，九年一贯地进行课程设置。遵循学生的认知特点、学科知识体系的内在逻辑，我们探索出一系列方式，打通堵点。比如，小学、初中教师共同研究一至九年级教材，通过纵向拉通、横向梳理找准不同学段、不同学科的知识衔接点；每个学科设立学科主任、副主任，贯通管理一至九年级学科建设等。

　　改革管理模式。学校的小学部、初中部在同一片校园区域，学生们共同分享学习空间和生活空间。走在校园里，经常可以看到不同年级的孩子在一起玩耍、聊天。在教师绩效考核上，小学部与初中部统一基础课时标准，引入学段系数，确保教师考核科学化，充分调动教师工作积极性。

　　期待我们的实践和思考，能为新时代基础教育优质均衡发展提供探索经验，助力更多孩子全面发展、健康成长。

　　（作者为重庆谢家湾教育集团党委书记、总校长，本报记者丁雅诵整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月22日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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