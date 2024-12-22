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着眼民之所盼办好教育实事（教育时评）

黄 超
2024年12月22日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年以来，各地着眼民之所盼办好教育实事，让教育的民生账本增厚度、显温度——

　　入公办园难，入优质民办园贵，曾是福建漳州芗城区学前教育的短板之一。当地新桥街道腾出办公室、建成幼儿园，120多个孩子走进崭新校园。至此，漳州中心城区的6个街道全部有了公办中心幼儿园；

　　中午睡不好，下午打瞌睡，中小学校午休难题怎么解？有的学校更新可躺式课桌椅，有的提供可折叠、带枕头的睡垫，学生睡得舒心，听课更在状态；

　　小食堂，连着大民生。采购、检测、加工、配送、菜单、培训“六统一”在山西部分中小学校推开，原来分散经营、食材管理不规范的问题逐步改善；

　　“学习生活怎么样？有没有烦心事？”一些地方建立“局长陪餐制”“校长陪餐制”，除了关心吃得好不好，守护“舌尖上的安全”，还能与孩子聊聊心里话，拉近心与心的距离……

　　从民生上抓教育，要聚焦急难愁盼，细化工作颗粒度。从学位到座位，从配餐到陪餐，这些群众关心关注的关键小事得到及时回应、认真解决，寻常百姓在教育上的获得感、幸福感、安全感就会更加充实。

　　亮出成绩单，不只是点赞、加油，更是为来年总结经验。

　　改善办学条件、提升教育质量、资助补助学生，都是花钱花心思的地方。新的一年，如何抓好教育这个增进民生福祉的基础工程，把群众心中所思所盼变为眼见为实、可触可及？

　　基础教育是国民教育体系的基础，教育的人民属性比较突出。基础教育办得好不好，事关千家万户的幸福和学生成长成才，事关国家发展和民族未来。

　　一方面，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。优质资源覆盖面更广、获益群体更多、服务方式更好，是减轻家长教育焦虑、经济负担，优化教育发展良好生态的现实需求。

　　另一方面，把获得感作为刻度尺。学生健康成长的点滴，都落在教育人的心上，不妨多去学校转一转，翻翻作文本、班级日志里写了什么，听听接送孩子的家长谈些什么。留意课间操场上孩子们奔跑的身影，观察课堂上师生互动的瞬间，为营养午餐加一杯牛奶，给音乐教室配一台钢琴。正是这些关键小事，暖了师生的心。

　　促就业，是教育民生的必答题。要跳出教育看就业，立足全局看就业，着眼长远看就业，推动工作重点、组织方式、评价机制转变，促进2025届高校毕业生高质量充分就业。除了优化政策性岗位招录，拓展市场化就业渠道，开发更多基层就业岗位等，还有哪些关键环节的工作要跟上？

　　一些地方已经行动起来。厦门、南昌、深圳等地发布毕业生求职期免费住宿的政策，一批名为“青年”“扬帆”“乐寓”的人才驿站“开门迎客”。北京、天津、内蒙古等地拿出务实举措，未就业学生离校，就业服务“不断线”。

　　教师是立教之本、兴教之源。为教师做好事、办实事、解难事，也是民生之举。教育部等部门近日印发通知，从医疗、文化、生活、住房等方面提出尊师惠师举措。随着政策落实落细，广大教师的获得感、荣誉感、幸福感将不断增强。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月22日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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