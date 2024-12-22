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晒晒我的新课表

本报记者 郝迎灿摄影报道
2024年12月22日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　沈阳七中课间的跳绳活动。

　　哨声一响，长绳陡然绷直。初一学生金诗语压低重心，用力蹬地，努力把绳子拽向自己。3局较量虽未获胜，她和小伙伴还是一脸灿烂。

　　12月17日，记者来到辽宁沈阳市第七中学，观看了一场在课间15分钟组织的拔河友谊赛。

　　“以前课间紧巴巴，上趟厕所、喝几口水时间就过去一半，哪有空参加拔河这样的活动？”金诗语额头微微冒汗，脸颊泛红。

　　11月4日起，沈阳市义务教育学校全面执行优化后的作息时间，落实15分钟课间时长，安排学生走出教室、走到户外。

　　“学生变得松弛了。”这是初一（7）班班主任赵楠迪的感受，“虽然只增加了短短5分钟，但孩子们可以更加从容地支配课间时间，不管是适量运动还是有益社交，欢声笑语明显多了起来。”

　　为落实课间时长，沈阳七中把课堂时间从45分钟调整为40分钟（见右侧表格）。

　　“读初中了，上课时间变短，会不会影响课堂教学？”一开始，不少家长心里犯嘀咕。为此，学校狠抓集体备课和教研，优化教学环节，提升教学质量，实现高效地教、高效地学。

　　学校主校区地处中心城区，空间有限，如何破解？

　　“我们把操场划为跑步、篮球、跳绳等6个区域，每个区域都有专职体育教师组织指导，同学们可以自主选择。”校长潘德坤介绍，学校还开辟了体育类“微赛场”、科技益智类“微活动”、艺术律动类“微舞台”等新区域，满足学生多元需求。

　　教学楼转角处，被师生改造成了才艺展示空间。12岁的吴沛哲拿起吉他，即兴弹奏了一段流行曲目，引来一阵掌声。“他不仅自己练习，还经常给同学们传授弹奏技巧，自信开朗了不少。”母亲毛洁说。

　　如何真正落实5分钟“微改革”？“我们明确‘三不’原则，不提前上学、延时放学，课堂教学不拖堂，不增加课业负担。”潘德坤表示，学校安排专人在课间了解情况，查看是否有拖堂现象。

　　“新作息让孩子玩得痛快，状态张弛有度，学习也更高效了。”不少家长说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月22日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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