原标题：陆军步兵学院：模拟训练助军事教学转型升级

“一排长，敌步兵一个班正在坦克一辆的引导下向1号通路口推进，距离100米……”近日，记者走进陆军步兵学院步兵模拟训练中心采访，看到该学院教员正通过导控屏幕观察班组战斗中各类战术手段配合情况。学员们头戴VR眼镜，配备全套战斗装备，手持仿真步枪，在空间定位系统加持的场地上跑、卧、滚、跳，训练现场满满“科技感”。

此次训练依托陆军步兵学院新近打造的步兵模拟对抗训练系统。该院领导介绍，这套步兵模拟对抗训练系统，是新时代条件下练兵备战方式创新的成果，也是院校“基础云平台+云服务功能”架构的有益结合体，实现了模拟训练“初始即联、一联到底”。在此基础上，该院各系室教员以“磨刀人”的身份，打破学科专业壁垒，持续改进系统器材，形成强力推进学院模拟训练深化运用的良好氛围。

随后，记者来到战术对抗模拟训练室，体验模拟战场的逼真感、沉浸感。

“报告！左翼‘房间’疑似藏有蓝军，数目不明，请求支援！”此时，担任红军步兵一班长的学员林可通过语音话麦汇报情况。

林可汇报后，红方指挥员迅速指挥所属小队控制“房间”各出口，协调各小组协同突入，快速清剿“房间”内蓝军。

红方指挥员介绍，该系统可同时对200人进行战术教学训练，并根据学员体技能素质，调整训练强度、制订训练计划。

该系统负责人介绍，通过对现地指挥场景、音效、动作等进行仿真，步兵模拟对抗训练系统能够更逼真地实现步兵指挥员现地指挥场景，更好地分析受训者自身存在的短板，有针对性地评估训练效益，增强学员战术素养。

此外，该院为使学员更好地适应未来战场环境，配套建设了战场适应性模拟训练室。该训练室旨在为学员提供高度逼真的实战体验，使学员提前感受真实战场环境,提升学员的战场生理、心理适应能力。

训练开始，枪炮声、爆炸声瞬间响彻整个战场适应性模拟训练室。随着训练强度不断加大，教员通过屏幕发现，学员蒋尧的神态逐渐凝重，同时，脑电、心率、血压等监测数据也接近异常。教员随即通过话筒询问该学员的身心状况并调整训练强度。训练结束后，蒋尧的鼻尖鬓角冒出汗珠，“太真实了！感觉战争就在身边。”蒋尧说。

“先进的模拟训练手段，可以激发学员更强的行为意识，弥补现实训练中场景受限的不足。科学技术与军事教育相结合，有效助力指战员成长。”该院领导说。（韩 波 陆钱浩 记者 张 强）

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