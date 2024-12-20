人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

吸引更多年轻人加入技能大军（多棱镜）

亦 大
2024年12月20日08:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　夯实规模宏大、结构合理、素质优良的技能劳动者队伍，需要吸引更多年轻人加入技能大军，支持他们成长成才

　　开发布匹瑕疵检测系统，助力传统纺织厂升级成智慧工厂；攻克新型材料焊接“卡脖子”技术，在重大工程中练就绝技绝活；为大飞机加工设计新零件，创新工艺提升零件制造效率……近年来，不少90后、00后加入技能大军，扎根一线推动科技创新和产业创新深度融合，在各行各业中崭露头角，不断为高质量发展贡献技能力量。

　　经过多年培养发展，我国技能人才总量已超过2亿人，占就业人员总量的比例超过26%。但从规模、素质、结构等方面衡量，仍有一些短板弱项，比如高技能人才偏少、部分技能岗位用人缺口较大、产业工人老龄化程度加深等。大国工匠是“顶梁柱”，无论是加快发展新质生产力，还是建设现代化产业体系，都必须夯实规模宏大、结构合理、素质优良的技能劳动者队伍，需要吸引更多年轻人加入技能大军，支持他们成长成才。

　　建好技能竞赛这个“大舞台”。职业技能竞赛是选拔技能人才的重要途径，对年轻人具有示范作用。第四十七届世界技能大赛，中国选手平均年龄仅22岁，第二届全国技能大赛，不到30岁的选手约占七成，年轻人凭借精湛技艺为国争光，成为更多技能小将的学习榜样。据统计，全国每年有上千万名企业职工和院校师生参加各级各类技能竞赛，应加快完善具有中国特色的职业技能竞赛体系，将技能竞赛标准融入课程教学和生产实践，提升竞赛的专业性、互动性、实用性，带动以赛促训、以赛促评、以赛促奖，为年轻技能人才脱颖而出搭建阶梯、拓展机会。

　　用好“新八级工”改革这个“风向标”。过去，技能岗位职业“天花板”不够高，一定程度上影响了对年轻人的吸引力。人社部门近年来试点推行“新八级工”改革，持续健全技能人才评价制度，逐步畅通技能人才职业发展通道，引导求职者转变择业观念。目前，各地已累计评聘4000多名特级技师、首席技师。应进一步发挥人才评价“风向标”作用，大力推动“新八级工”改革提质扩面，鼓励更多企业将职业技能等级与收入、待遇、荣誉等相衔接，在全社会树立“技高者升级、技高者多得”的鲜明导向，激发年轻人投身技能岗位的积极性。

　　架好校企合作这座“互通桥”。部分职业院校学生培养与企业人才需求不匹配，是产生结构性就业矛盾的重要因素。加强校企合作，紧贴产业实际和未来所需开展技能教学培训，才能高效培养急需紧缺的工匠人才。支持职业院校推广工学一体化培养模式，通过开设企业“订单班”、组织顶岗实习等方式，引导学生尽早熟悉技能岗位，坚定职业志向。倡导企业积极践行新型学徒制，与院校开展技能研修、名师带徒、同业交流等，完善终身职业技能培训，让年轻职工从“一技在手”向“学技终身”转变。

　　功以才成，业由才广。当前，我国正全面实施“技能中国行动”，随着政策力度不断加强，社会关注度持续提升，学技能有奔头、干技工能成事的共识正在形成。期待更多年轻人把握机遇、奋发有为，努力成为高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，投身技能岗位担当大任、出新出彩。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月20日 20 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部