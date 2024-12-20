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夯实规模宏大、结构合理、素质优良的技能劳动者队伍，需要吸引更多年轻人加入技能大军，支持他们成长成才

开发布匹瑕疵检测系统，助力传统纺织厂升级成智慧工厂；攻克新型材料焊接“卡脖子”技术，在重大工程中练就绝技绝活；为大飞机加工设计新零件，创新工艺提升零件制造效率……近年来，不少90后、00后加入技能大军，扎根一线推动科技创新和产业创新深度融合，在各行各业中崭露头角，不断为高质量发展贡献技能力量。

经过多年培养发展，我国技能人才总量已超过2亿人，占就业人员总量的比例超过26%。但从规模、素质、结构等方面衡量，仍有一些短板弱项，比如高技能人才偏少、部分技能岗位用人缺口较大、产业工人老龄化程度加深等。大国工匠是“顶梁柱”，无论是加快发展新质生产力，还是建设现代化产业体系，都必须夯实规模宏大、结构合理、素质优良的技能劳动者队伍，需要吸引更多年轻人加入技能大军，支持他们成长成才。

建好技能竞赛这个“大舞台”。职业技能竞赛是选拔技能人才的重要途径，对年轻人具有示范作用。第四十七届世界技能大赛，中国选手平均年龄仅22岁，第二届全国技能大赛，不到30岁的选手约占七成，年轻人凭借精湛技艺为国争光，成为更多技能小将的学习榜样。据统计，全国每年有上千万名企业职工和院校师生参加各级各类技能竞赛，应加快完善具有中国特色的职业技能竞赛体系，将技能竞赛标准融入课程教学和生产实践，提升竞赛的专业性、互动性、实用性，带动以赛促训、以赛促评、以赛促奖，为年轻技能人才脱颖而出搭建阶梯、拓展机会。

用好“新八级工”改革这个“风向标”。过去，技能岗位职业“天花板”不够高，一定程度上影响了对年轻人的吸引力。人社部门近年来试点推行“新八级工”改革，持续健全技能人才评价制度，逐步畅通技能人才职业发展通道，引导求职者转变择业观念。目前，各地已累计评聘4000多名特级技师、首席技师。应进一步发挥人才评价“风向标”作用，大力推动“新八级工”改革提质扩面，鼓励更多企业将职业技能等级与收入、待遇、荣誉等相衔接，在全社会树立“技高者升级、技高者多得”的鲜明导向，激发年轻人投身技能岗位的积极性。

架好校企合作这座“互通桥”。部分职业院校学生培养与企业人才需求不匹配，是产生结构性就业矛盾的重要因素。加强校企合作，紧贴产业实际和未来所需开展技能教学培训，才能高效培养急需紧缺的工匠人才。支持职业院校推广工学一体化培养模式，通过开设企业“订单班”、组织顶岗实习等方式，引导学生尽早熟悉技能岗位，坚定职业志向。倡导企业积极践行新型学徒制，与院校开展技能研修、名师带徒、同业交流等，完善终身职业技能培训，让年轻职工从“一技在手”向“学技终身”转变。

功以才成，业由才广。当前，我国正全面实施“技能中国行动”，随着政策力度不断加强，社会关注度持续提升，学技能有奔头、干技工能成事的共识正在形成。期待更多年轻人把握机遇、奋发有为，努力成为高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，投身技能岗位担当大任、出新出彩。

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 20 版）

(责编：李昉、郝孟佳)