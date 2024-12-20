原标题：紧抓任务落实 促进高质量成果转化

党的二十届三中全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

高质量发展需要以高质量科技成果转化为支撑。高校作为教育、科技、人才的融合交汇点，创新资源聚集，基础研究深厚，交叉平台广布，创新成果丰硕。高校高质量科技成果转化工作承载着以科技强、人才强推动产业强、经济强、国家强的重要使命，以高质量科技成果转化支撑高质量发展，是高校履行高水平科技自立自强、为中国式现代化贡献力量的应有之义。

一是要做好高质量科技成果转化顶层设计，为高校高质量科技成果转化“定位”。对“高质量科技成果转化”的认识，决定了高校科技成果转化的实践自觉和方法路径。高校要聚焦产业重大需求前瞻布局创新方向，探索有组织科技创新和成果转化新范式，以高校创新体系整体效能提升促进科技成果转化效能飞跃。

武汉理工大学立足行业特色和学科优势，聚焦区域和行业高质量发展，以完善高校科技创新机制为保证，以数据驱动科技成果转化为先导，创新有组织科技成果转化新范式，奋力推动高质量高价值科技成果转化为区域高质量发展的强大动力。

二是要把握高质量科技成果转化内涵要义，为高校科技成果转化“定标”。高质量科技成果转化是赋能传统产业转型升级、培育壮大新兴产业、谋篇布局未来产业的驱动力量。衡量高校高质量科技成果转化，不仅要从高校学科建设和专业发展的角度看，还要立足区域高质量发展，突出科技成果转化的贡献度、引领度和支撑度。要进一步优化高校科技成果转化绩效评价指标，坚持转化数量与转化质量并重，推动评价对象由科技人员“个体评价”向科研团队“整体评价”转变，由单纯的“学院主体”向跨学科、跨专业交叉融合评价转变。

武汉理工大学按照“企业出题、高校答题、市场阅卷”的思路，把高校科技成果转化对区域发展的贡献度、引领度和支撑度作为重要标准，加大对科技成果转化服务区域和行业、产业发展的成效评价，进一步在服务行业转型升级和区域经济社会发展中贡献更多“理工智慧”。

三是要夯实高质量科技成果转化的条件支撑，为区域高质量发展“赋能”。高质量科技成果转化是创新链与产业链、人才链、资金链深度融合的必然结果，对赋能区域高质量发展具有重要意义。例如，概念验证中心是科技成果迈出实验室的“最初一公里”，中试熟化平台是科技成果走进大市场的“最后一公里”，它们是高校高质量科技成果转化链条上的两个关键环节。目前，对概念验证中心和中试平台建设整体上支持还不够，需要更多金融投资进入科技创新领域，加快形成多元化格局。

武汉理工大学设立科技成果转化基金（知识产权管理运营基金），将科技成果转化收益的8%划入科技成果转化基金，为建设概念验证中心和中试平台，开展原创性科技成果的概念验证和中试熟化提供有力支撑。

四是要探索数字赋能科技成果转化新路径，书写“教育强国，高校何为”新篇章。数字经济的发展为促进科技成果高质量转化提供了新途径，要深刻把握数字经济新优势，构建数据驱动的科技成果转化新模式，以数据赋能科技成果转化效率提升。

武汉理工大学把握数字化转型机遇，研发科技转化驾驶舱，绘制面向产业链的科技创新知识图谱，对科技人员实施创新能力精准画像，找准产业链创新坐标，对标产业链创新需求重构创新力量。基于科技合作智能推荐系统，学校实施“1331”区域和产业科技合作计划，每年重点走访对接10个重点区域、10条重点产业链，为10个区域、10条产业链匹配3个特色团队，通过深耕区域和产业需求，厚植科技成果转移转化新优势。

五是要创造性落实全面深化改革任务，让高校高质量科技成果转化跑出“加速度”。要以钉钉子精神抓好科技成果转化改革任务落实，深化职务科技成果资产单列管理，赋予科技人员职务科技成果使用权，激发科技人员创新活力。同时，要探索实践“先使用后付费”模式，服务中小企业高质量发展。

武汉理工大学出台推进有组织科研激励办法，给承担重大科技成果转移转化项目的团队增加职称、研究生招生指标；赋予科研人员科技成果转化收益分配更大的自主权，允许科研人员自主选择成果转化收益使用方式，支持学生开展科技创新和成果转化。下一步，学校将围绕国家战略需求和区域高质量发展，推动有组织科研和科技成果转化，充分激发科技人员面向未来、面向产业、面向工程化运用培养人才的主动性创造性，不断把高校科技创新能力转化为高质量发展优势。

（作者：杨宗凯，系武汉理工大学校长）

(责编：郝孟佳、李昉)