原标题：下真功夫推动科技成果转化

实现高质量科技成果转化，是推动从科技强到产业强、经济强和国家强的重要法宝，是高质量发展和高水平科技自立自强的必由之路。作为山东省首批高水平大学“强特色”建设高校，青岛理工大学认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持“国家所需就是科研所向”理念，将自身发展的“小逻辑”融入中国式现代化建设的“大逻辑”，紧紧围绕拔尖创新人才培养主阵地、基础研究主力军和重大科技突破策源地定位，在强化科研供给、培育创新动能、畅通转化路径等方面下功夫，推动科技成果转化跑出“加速度”，为加快实现高质量发展和高水平科技自立自强贡献力量。

坚持服务导向，在强化高质量科研供给上下功夫。学校主动服务国家战略、产业转型升级和区域经济社会发展需要，瞄准创新发展新领域新赛道，打好高水平学科建设突破战、高能级科技创新攻坚战，全面提升高质量科研供给能力水平。近年来，学校服务黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，融入山东绿色低碳高质量发展先行区、山东半岛城市群建设，聚焦深海、深空、深地、人工智能等领域前瞻性布局科研力量，围绕新材料、新能源、智能制造、绿色建筑、智慧城市等领域推动科技创新与产业创新“双向奔赴”，取得了一系列突破性高水平成果，为科技成果转化提供了坚实的源头支撑。三年来，学校牵头承担国家级课题221项，编制国家和行业、团体标准等85部；获国家科技进步奖二等奖1项，省部级科技奖励42项，省级科学技术奖一等奖8项、二等奖27项；学校连续三年获日内瓦国际发明展金奖。

用好“关键一招”，在培育创新发展新动能上下功夫。在国内一流应用研究型理工大学建设目标引领下，学校用好改革“关键一招”，涵养科技创新和成果转化的良好生态，培育创新发展新动能。学校成立了由校长任组长的科技成果转化工作领导小组，形成了“学校+学院+团队”三位一体、“成果转化中心+科技发展集团”两翼驱动的工作体系，推动“有组织成果转化”和“有组织科研”同向同行。学校将职称评定、岗位聘任、人才评价、绩效考核与科技成果转化成效挂钩，建立以创新成果质量、贡献、影响为导向的科研绩效评价制度，激发成果转化内生动力。

通过修订科技成果转化管理办法，出台专项资金管理办法、学科性公司管理办法等系列配套文件，学校在“赋权”“转化”“收益”上破冰突困，激活成果转化效能。学校获批国家知识产权试点高校、山东省专利局专利转化试点单位、山东省首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、山东省专利技术转移转化专项试点单位、山东省科学技术厅省级技术转移服务机构。三年来，学校实现专利转化293项，遴选18项高价值专利实现作价投资转化，注册成立高质量学科性公司7家，联合地方政府注册成立独立法人产业创新研究院1家。

抓好“四链融通”，在畅通转化“最后一公里”上下功夫。学校一体推进教育链、人才链、创新链与产业链精准对接、深度融通，打造成果转化与人才培养、科技创新、社会服务融合创新体系，畅通科技成果转化应用桥梁，让越来越多科技成果从“实验室”走向“生产线”，实现从科学研究到成果应用的转化。

一是推动人才链和产业链深度融通。学校实施高端人才倍增计划和青年人才支持计划，推行“礼贤学者”引育工程和“人才特区”试点，引导人才在推动产业创新的实践中找到研究课题，在向“新”而行、因“需”而为中发现和造就科技人才及创新团队，打好高水平人才集聚攻坚战。目前，学校206人次获得省部级以上人才（团队）称号。

二是推动创新链和产业链深度融通。学校构建“政产学研金服用”联合创新共同体模式，打造集创新、创业、孵化、转化于一体的“环理工”科创生态圈，与国内外高水平大学和科研机构、行业领军企业及地方政府协同创新，共同承担重大科技攻关任务，攻克技术难题，打通科技成果转化“最初一公里”和“最后一公里”。学校连续四届获中国专利奖优秀奖，连续三届获山东省专利奖一等奖，一批科技成果应用于高原列车、C919大飞机、北京冬奥会、探月工程等，以及胶东国际机场、沿海高铁等重大工程建设。

三是推动教育链和产业链深度融通。学校坚持产教融合、科教融汇，构建“新生态催动、全要素驱动、四课堂联动”的一流本科人才培养新模式，培育了“MAE科创社团”“机器人战队”等大学生创新团队，学生获“挑战杯”全国特等奖、中国国际大学生创新创业大赛银奖等奖项。

（作者：杨赟，系青岛理工大学党委书记）

(责编：郝孟佳、李昉)