原标题：《中国科技期刊发展蓝皮书(2024)》显示：我国科技期刊学术影响力逐年上升

12月19日发布的《中国科技期刊发展蓝皮书(2024)》（以下简称《蓝皮书》）显示，我国科技期刊学术影响力逐年上升。英文科技期刊尤为明显，发文量增加，学术影响力显著提升，并越来越多地被国际知名数据库收录。同时，中文科技期刊论文影响力也在持续提升，但面临数量较少、优质稿源较少、出版发展相对滞后等挑战。

总量达5211种

《蓝皮书》显示，从数量上看，我国科技期刊总量略有增加，从2022年的5163种提升至2023年的5211种，新增加的48种主要是英文科技期刊。从影响力看，中国科技期刊的学术影响力逐年上升，总被引频次和影响因子年均增长率分别为4%、8%。近10年，中国科技期刊的总被引频次和影响因子不断上升，2019年以后上升趋势尤为明显。

从期刊年检数据看，主管、主办和出版单位仍然分布分散。从主管单位看，共有1314个主管单位，65.83%的主管单位主管1种期刊；从主办单位看，共有3217个主办单位，76.87%的主办单位主办1种期刊；从出版单位看，共有4470个出版单位，96.04%的出版单位出版1种期刊，出版10种及以上科技期刊的出版单位仅有11个。

但随着我国推动学术平台和期刊集群建设，基于平台的期刊集群呈现良好发展态势。据统计，由中国科协、教育部、科技部等部门共同实施的中国科技期刊卓越行动计划二期入选的13家集群试点单位，聚集了1411种中文科技期刊、324种英文科技期刊和51种中英双语及其他语种科技期刊，共聚集期刊1786种，这意味着超过1/3的科技期刊进入集群发展模式，我国的科技期刊开始通过集群化、平台化方式提高影响力。

英文科技期刊发文量增加

我国英文科技期刊的发文量有所增加，且学术影响力显著提升。2022年，英文科技期刊平均发文量为101篇，相比2021年增长3.27%。英文科技期刊的学术影响力指标明显上升，相比2021年，2022年刊均总被引频次为617.34，增长10.37%，刊均影响因子为0.717，增长15.83%。我国英文科技期刊越来越多地被国际知名数据库收录。

《蓝皮书》相关数据也显示，中国入选美国科学引文索引（SCI）的期刊质量显著提升。中国SCI期刊的学术影响力高于全球平均水平。从引文影响力看，2023年，中国SCI期刊论文的引文影响力为4.02，高于全球论文引文影响力（2.21）。

从Q1区（学术影响力和论文质量排在前列）的占比看，2023年160种中国期刊入选Q1区，占中国SCI期刊总数的66.67%；中国SCI期刊Q1区论文数量上升趋势明显，2014年Q1区论文占比为6.28%，2023年的比例增长到65.70%。

中文科技期刊的论文影响力持续提升

中文科技期刊的论文影响力持续提升。中文科技期刊的国内复合总被引频次、刊均复合总被引均呈增长趋势，增长幅度在3.03%~9.69%。国际他引总被引频次、刊均他引总被引频次和国际他引影响因子提升显著，2022年比2020年分别增长47%、29.53%、81.86%。

根据《蓝皮书》的统计，我国中文科技期刊共有4556种，数量占科技期刊总量的87.43%，但质量相较我国的英文科技期刊还有差距。尽管中国科技期刊卓越行动计划二期增加了中文科技期刊资助比例，但当前我国中文科技期刊的学术承载力和传播能力，距离支撑我国科技创新的要求仍有差距。

《蓝皮书》对进一步提升我国科技期刊质量给出了相关建议：从科研生态、评价举措、发展条件等方面齐头并进，提升编辑出版服务能力，吸引优质稿源首发于中国科技期刊；借鉴国际出版机构成功经验，引导中文科技期刊集群化发展；从开放获取出版、新技术应用、科研诚信协同治理等诸方面积极采取有效措施；建立具有中国特色的、高质量多元评价指标体系。

（记者 詹媛）

(责编：李昉、郝孟佳)