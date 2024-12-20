本报北京12月19日电 （记者丁雅诵）日前，教育部完成2024年度职业教育专业目录增补工作，共增设40个新专业，其中，中职专业3个、高职专科专业20个、职业本科专业17个，增设数量是自2021年新版职业教育专业目录发布以来最多的一次。

记者了解到，此次职业教育专业增补聚焦支撑国家战略需求，增设电子信息材料应用技术、航空复合材料智造工程技术、航天装备精密制造技术等战略性新兴产业和先进制造业相关专业；聚焦人民美好生活需要，增设营养配餐服务、眼镜造型设计与工艺、玩具设计与制作等专业；聚焦服务实体经济发展，增设现代工业清洗技术、装配化装修技术、数字时尚设计等生产性服务业相关专业；聚焦助力乡村全面振兴，增设乡村治理技术、高标准农田建设与应用技术、茶叶生产与应用技术等专业。

据悉，近年来，教育部动态管理职业教育专业目录，每年组织开展新专业增补工作，近3年累计增设85个专业。本次增设专业后，职业教育设置的专业总数达到1434个，涉及19个专业大类、97个专业类，中职专业365个、高职专科专业771个、职业本科专业298个，基本覆盖国民经济各个领域。

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)