新华社北京12月19日电（记者徐壮）2025年全国硕士研究生招生考试将于12月21日至22日举行。记者12月19日从教育部获悉，为积极营造清朗健康的全国研考网络环境，根据国家教育统一考试工作部际联席会议部署，教育部会同中央网信办、公安部联合开展查处涉研考违法有害信息专项工作。

已处置的涉研考违法有害信息包括：“免考入学获双证”“考试包过”“内部指标（计划、名额）”“保研（推免）政策大变化”等。

教育部、中央网信办、公安部郑重提醒，互联网不是法外之地，编造、散布网络谣言须承担法律责任。有关机构企业要认真履行信息内容管理主体责任和社会责任，加强内容审核和网络谣言清理整治，全面排查清理有关贩卖所谓“试题答案”、组织考试作弊、招生诈骗等各类涉考违法有害信息，勿将社交信息平台变成滋生违法犯罪的温床，共同维护研究生招生考试秩序，营造清朗网络环境。

同时，提醒广大考生擦亮眼睛，从教育部门和招生单位的官方渠道获取研究生考试招生权威信息，切勿心存侥幸、投机取巧，切勿轻信“免考入学”“内部指标”等不实信息，勿入“助考”骗局，以免上当受骗。如发现涉考涉招违法违规行为，可向考点所在地省级教育招生考试机构举报并提供有效线索。如遇诈骗，应及时向公安机关报案，维护自身合法权益。

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