孙 涛

美国南加州大学校园景色。

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高中时，吴思漫就有了出国留学的规划，但当时由于一些家庭因素没能成行，最终她选择先在国内读完大学再去留学。令吴思漫没有想到的是，在国内读书期间，她找到了自己的志向所在。

2019年夏天，在上海政法学院即将读大二的吴思漫跟随学校来到贵州参加支教活动，“沪助黔行”是上海政法学院里最大的支教团体，几乎每年暑期都会组织学生深入大山，提供教育服务，帮助当地家庭了解外面的世界，搭建与外界沟通的桥梁。受制于交通条件，这里的孩子难以接触到外界资源。穿过蜿蜒的山路，吴思漫真切地感受到了孩子们对知识的渴望。

支教时，吴思漫给当地孩子教授少儿经济学、少儿绘画及舞蹈课，也曾走访山区家庭，这里的孩子多由爷爷奶奶看护。直到现在，吴思漫还与当年认识的3个女孩及家庭保持着频繁联系，即使她到了美国读书，还会时不时地与她们通过微信视频分享近况，讲述美国的风土人情，当地发生的一些趣事。

吴思漫说：“这段支教的经历对我来说意义非凡，我真切感受到公共政策能给许多人带来非常大的改变，萌生了未来要在公共事业里生根的想法。”

吴思漫在上海政法学院学习财务管理，学院不仅开设金融类课程，还会涉及数据分析、统计等相关内容。吴思漫渐渐发现自己对数据挖掘的浓厚兴趣，确定了这就是她未来想要发展的方向。

吴思漫决定跨专业申请留学，这不是一件简单的事情，虽然大部分海外院校对跨专业申请持开放态度，但文商科专业学生想要跨申理科，大部分院校还是会对申请人的先修课程有一些明确要求。比如有的院校会列举出明确的课程，要求申请人必须读过；也有一些学校需要学生证明自己具备专业能力，例如科研经历、论文发表、实习和工作经验等。

好在吴思漫有多段数据分析相关的实习，这给了她很大的帮助，让她顺利收到了心仪offer——美国南加州大学公共政策数据科学专业。

南加州大学的公共政策数据科学专业是一个结合了公共政策和数据科学的交叉专业，就像为吴思漫量身打造一样。吴思漫说：“缺点就是这个专业申请难度很大，它对申请人的GPA和语言考试分数要求高。我还记得当时备考GRE很难，我入学的这一年全球只录了两个人。”

虽然申请的过程艰难，但这个专业开设的每门课都仿佛开到吴思漫心坎里。吴思漫说：“它融合了公共政策、数据科学和机器学习等课程内容，培养目标就是希望我们利用数据给公共部门政策制定提供决策依据。仅看这个表述我就知道，这就是我未来想要从事的工作方向。”

“数字是社会的缩影，可以呈现一些隐藏问题。同时，数据也具有前瞻性，通过对某一课题进行数据挖掘与分析，可以将这些丰富的数据信息转化为有用的洞察，从而预测未来的趋势。”吴思漫说。

在体验了支教活动后，吴思漫希望自己也能参与到公共政策制定中，运用自己所学为社会作出贡献。她说：“随着社会发展和数据科学的联系越来越紧密，数据和数据科学在政策制定当中的作用会越来越大，我希望未来能够为社会服务，让更多人通过我参与或者辅助制定的政策变得更好。”

(责编：郝孟佳、李昉)