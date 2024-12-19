王 威

郝泓清（右一）和同学主持活动时留影。

受访者供图

华威大学位于英格兰中部的考文垂附近，校园美丽，教学设施一流。“当我坐上飞往英国的飞机，心中满是对新生活的好奇和期待。”郝泓清说，到达的第一天，他对校园相当满意，这里既有现代化的教学楼，也有古老的教堂。

华威大学以其强大的学术实力而闻名。在这里，郝泓清展开了留学生活，接触到了前沿的研究成果。“课程的深度和广度都超出了我的预期，每一次研讨会都是知识的盛宴。我特别享受与来自世界各地的同学一起讨论问题，不同的观点和想法在这里碰撞，激发出新的思考。”郝泓清说。

2017年，郝泓清在华威大学就读汽车工程本科专业，2021年，完成本科学习后进入华威大学制造工程学院（WMG）攻读电化学博士。郝泓清说：“从本科直接读博士，学习压力比较大，我研究的领域也略有变化，本科偏向燃油车，博士更加偏向新能源、电动汽车领域。”

WMG自1980年创立以来，就是华威大学最大的学术院系之一，在REF（英国的高校科研评价体系）评价中超过90%的成果居世界领先地位。同时，WMG联合汽车公司创立了欧洲首屈一指的国家汽车创新中心，汇集了工业界和学术界优秀的人才，是未来移动出行研究和开发的领航者。

华威大学有着多元的学生群体，郝泓清在这里结识了来自世界各地的朋友。他说：“我们一起庆祝各自的节日，分享各自的文化，这让我深刻体会到了‘全球化视野’的含义。”

郝泓清加入了华威大学中国学联，他说，学联在中外交流中起到了很好的作用，让许多外国人对于中国文化有了更深入的了解，身为中国留学生，他感到骄傲和自豪。

“让我十分感动的是，在2023年华威大学兔年春晚，川剧变脸节目之后，一名外国同学连连赞叹，他说以前对于中国的戏剧不了解，正是这次春晚上的节目，让他感受到了中国文化的博大精深。”郝泓清说。

郝泓清现在是学联的负责人，他感到责任重大。“中国留学生就是世界了解中国的一扇窗户。未来，我们会组织更多中外学生交流活动，让外国人更好地了解中国，为中外文化交流出一份力。”

(责编：郝孟佳、李昉)