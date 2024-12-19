黎炜轩曾是广州市轻工技师学院旅游与酒店管理专业的学生，2022年他通过了餐厅服务员“一试多证”的考试。凭借这个粤港澳三地认可的职业能力认证，2023年黎炜轩顺利应聘到澳门一家法国餐厅工作。

“一试多证”技能人才评价合作是粤港澳三地共同探索的一种新型人才评价模式。考生一次考试合格后，可同时获得广东省技能人才评价证书、香港专业能力评估证书或澳门职业能力证明书以及国际行业权威证书。“一试多证”通过建立粤港澳职业技能评价标准和规则的互认衔接，推动了粤港澳大湾区人才要素的流动与融通，有助加速建立统一、开放、有序的人才市场，激发人才新动力。

“一试多证”工作自2013年启动以来，已经开展考试的工种包括维修电工、设施管理师、美容师、美发师、餐厅服务员、客房服务员等。

数据显示，目前粤港澳三地累计组织182批次、5099人次参加“一试多证”考试，4002人获得相关技能证书。其中，直接采认澳门维修电工技能证书累计1032人次。

广东省职业技能服务指导中心相关负责人说，“一试多证”以大湾区用人需求为导向，进一步加强与国际职业技能标准融合发展，有力推动粤港澳大湾区高水平人才高地建设。

不久前，香港建造业“人才港”联合行业推广及招聘活动在广州举行。经过粤港双方过去一年的努力，两地在推进大湾区港澳工程技术水平的“湾区标准”及“一试多证”等方面取得了突破性进展。

香港特区政府发展局常任秘书长（工务）刘俊杰介绍，建造业相关人员通过“湾区标准”的考试，可同时获得粤港澳三地的职业技能证书。这将推动大湾区建造业培训优势互补、提升技术工人标准和行业整体素质。

粤港两地目前已经组建建筑业“一试多证”职业技能评价专家组，开展前期工作，计划明年至少实现油漆工等三个细分领域“湾区标准”和“一试多证”安排落地。

未来，粤港澳三方将继续探索在旅游餐饮、工程科技、护理服务、建筑业等领域拓展“一试多证”的合作。

（据新华社广州电 黄浩苑、黄茜恬）

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