原标题：江西峡江：“小板凳”讲堂接地气

“靠党的三农政策，40岁的我成了一名农民大学生，走进江西高校学习，2022年，我还有幸走上了党代表通道……”农闲时节，江西省峡江县金坪民族乡旱稻科技种植小院里，“小板凳”公益讲堂又开课了。冬日暖阳洒在党的二十大代表、全国三八红旗手标兵石玉莲黝黑的脸颊上，她热情洋溢的宣讲让小院瞬间“热气”腾腾。

“石大姐的宣讲让我们明白了党的二十届三中全会与我们关系这样紧密”“我们也要像石大姐一样好好种粮食，为国家作贡献”“石大姐这种持之以恒、精益求精的干事创业精神让人佩服”……从田间地头，到机关单位，再到大中小学校，石玉莲用沾着泥土的语言，传递着对党、对祖国的热爱。

用“小故事”诠释“大理论”，峡江县打造“小板凳”公益讲堂，成立“理论专家”“红色故事”“模范先锋”等5类宣讲团和11支乡镇“基层草根”宣讲队，建立由160余人组成的理论宣讲人才库，以讲故事、拉家常、聊实事等方式，把政策阐释转换成家乡话，把理论知识转换成大白话，推动党的理论、方针、政策入脑入心。

群众在哪里，党的声音就传递到哪里。峡江县把覆盖全部92个村（社区）的文明实践中心（所、站、点）作为群众家门口的宣传教育阵地，樟树下、公园里，端上小板凳随时开讲。按照“一乡一品”建设思路，打造了“好人宣讲”“红色课程”“产业宣讲”“流动宣讲”4个标杆示范点。

在峡江县戈坪乡白沙村的新时代文明实践广场上，峡江县“文艺宣讲轻骑兵”宣讲团成员打着快板，将党的政策编排成小短句，以最接地气的方式进行演绎宣传。峡江县把理论和文艺相融合，组织文艺工作者编创革命历史音乐舞蹈情景剧《红色玉峡》、移风易俗小品《不比彩礼比幸福》、快板《移风易俗 魅力巴邱》等原创曲艺作品，通过“文艺送理”活动把党的政策唱活，把百姓的所想、所盼唱响。

据统计，2024年以来，峡江县已开展理论宣讲230余场。

（记者 王洋 李玉兰 胡晓军 通讯员 饶黎黎）

(责编：李昉、郝孟佳)