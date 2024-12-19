原标题：全国学校冰雪运动系列竞赛启动

18日，由中国学生体育联合会主办，吉林省教育厅、长春市教育局承办的“逐梦冰雪 拥抱未来”2024/2025全国学校冰雪运动系列竞赛启动仪式在吉林省长春冰雪新天地举行。

据介绍，全国学校冰雪运动系列竞赛于2024年10月至2025年2月在吉林省举办，共有高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪、冰球、速度滑冰、短道速滑、越野滑轮7大类18项赛事。来自29个省份1037所大中小学校的8139名师生报名参加，人数创历史新高。

启动仪式现场，1300名师生同跳冰雪健身操。奥运冠军李坚柔向全国青少年发出了“学习冰雪知识，弘扬冰雪文化”的倡议，鼓励更多学生参与冰雪运动。

室外滑雪场上，400余名师生参加了滑雪课教学、滑雪技能展示以及长春学生滑雪锦标赛。长春冰雪新天地的冰场上，来自长春市7所学校的700余名学生开展了短道速滑、冰球等冰上竞技以及抽冰尜、滑冰车等冰上游戏活动。雪地上，300余名学生参加了雪地足球、雪合战、雪上拔河等运动。

天定山滑雪场雪具大厅内集中展示了长春滑雪、滑冰体育课以及冰雪赛事的开展情况。学生代表们分享了参加滑雪、滑冰课及冰雪竞赛的感受。冰雪文化长廊集中展出校园冰雪主题手工创作、摄影、书法、绘画等作品。

记者从长春市教育局了解到，自2020年起，长春市连续五年组织小学六年级学生免费到长春四大滑雪场上滑雪体育课，累计受益学生达15.5万人次。2021年开始，长春将滑冰体育课列为寒假托管服务的重要内容，以学校为主体浇筑20块不小于1800平方米的标准化冰场，惠及学生约11万人次。

据了解，长春市将继续搭建多元活动平台，持续发挥冰雪优势，做好冰雪运动进校园工作的项目化推进、特色化发展、品牌化呈现。（记者邵美琦）

(责编：李昉、郝孟佳)