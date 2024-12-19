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AI自习室能成为“伴学良师”吗

2024年12月19日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：AI自习室能成为“伴学良师”吗

图为一名儿童在体验一款AI学习机。新华社记者 傅天摄

图为一名儿童在体验一款AI学习机。新华社记者 傅天摄

近日，记者走进河南郑州经五路上的一家AI自习室，看到一台台平板电脑摆放在十几名学生面前。这些电脑内置了AI学习软件，成为了学生们“看不见”的辅导老师。

随着人工智能时代的到来，AI成为各个领域不容忽视的新兴力量。在教育领域，AI自习室正逐渐兴起。这不仅为学生提供了个性化的学习体验，也引发了关于教育未来发展路径的广泛讨论。

AI自习室究竟是什么？要解决教育资源分配不均的问题，AI自习室需要应对哪些挑战？针对这些问题，记者进行了实地调研。

打造新型学习空间

当前，AI自习室正成为一门火热的生意，其以“精准检测弱点”“弥补知识空白”“促进自主学习”等为卖点，吸引了许多家长。

今年10月，北京市教委发布《北京市教育领域人工智能应用指南》，明确人工智能在6大重点教育领域、29个典型场景的应用规范，其中AI伴学是“以智助学”的典型应用之一。而AI自习室正是AI伴学的一种具体实践。

AI自习室的核心是通过由AI算法和大模型支持的学习机与学习机上的智能助学系统，提供线下督学、托管等服务，打造“以智助学”的新型学习空间。与传统自习室相比，AI自习室为学生配备了智能学习设备，这些设备能够依据学生的答题情况自动调整题目难度，并针对学生的薄弱知识点精准推送题目。

前述自习室负责人张磊介绍，针对学生个体差异，AI自习室会制定个性化的辅导方案。例如，对于基础较为薄弱的学生，自习室会利用AI技术进行大量的针对性练习，通过一系列综合措施帮助学生迅速提升学习成绩。

此外，许多AI自习室还强调信息共享的重要性。家长们可以通过应用程序随时查看孩子的学习进度报告，包括知识点的掌握情况、做题正确率等关键信息。

“孩子之前参加过一些网课和线下课，效果都不尽如人意。”在郑州某AI自习室外，家长王女士告诉记者，她的孩子自从在AI自习室学习后，学习习惯得到改善，督学老师也很有耐心。同时，孩子的学习成绩会同步到父母的手机端，使得远程监控孩子的学习状况更加便捷。

不过度依赖也不盲目跟风

尽管AI自习室为学生提供了一个良好的学习空间，但也有部分人认为，应理性看待AI自习室，不能过度依赖，也不必盲目跟风。

河南省实验小学特级教师贾丽娟告诉记者，学生学习不能过度依赖AI自习室和AI学习机，还需要多样化的实践与思考。在AI自习室中，学生很多时候只是在精准刷题，这对学生综合能力的提升较为有限。“学会学习比单纯的知识积累更为重要。”贾丽娟认为，日常教学中需要引导学生正确使用AI。比如对于语文教学来说，要让学生在AI辅助下提出有价值的问题，激发学习热情。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，AI作为一项新技术，本身也是一把双刃剑。“AI自习室学习机的使用效果因人而异。如果学生本身没有明确的学习目标和内在动力，购买再多的AI学习机也无济于事。”储朝晖说。

记者调查发现，从教育公平方面考量，如果AI自习室过度依赖高端智能硬件设备和付费学习资源，将会在一定程度上影响教育资源的均衡分配。由于AI自习室的运营模式相对新颖，导致其存在监管界限不够清晰的情况。例如，在收费模式上，AI自习室通过收取硬件费、场地租赁费、会员服务费等方式来运营，存在一定的收费风险。AI学习模式如果不能明确与传统学科培训在教学内容、方式以及盈利模式等方面的差异，还将面临政策风险。

尽管当前有部分AI自习室项目已经通过了审查并继续运营，但随着行业的不断发展，监管部门将进一步明确相关规范。这无疑给AI自习室的运营模式带来了挑战。“未来，监管要解决模型与技术标准、育人理念以及市场运营等多方面的规范化问题，这需要软件工程师、教育专家共同参与制定标准，并建立专项监管机制。在模型投入使用之前，还需进行一定规模的效能测试和循证，取得第三方机构资质认证。”首届浙江省智能教育技术与应用重点实验室主任、浙江大学教授黄昌勤说。（记者 孙 越 实习生 马钰晶）

(责编：郝孟佳、李昉)

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