人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我科学家牵头国际大科学计划

2024年12月19日08:35 | 来源：光明日报
小字号

原标题：我科学家牵头国际大科学计划

近日，《自然》杂志在线发布了中国科学家领衔发起、十八国科学家团队联合署名的人体蛋白质组导航国际大科学计划（以下简称“π-HuB”计划）白皮书。这标志着中国在全球生命科学领域的地位、学术影响力以及组织领导力进一步提升，同时也展示了中国蛋白质组学研究在推动全球科技合作、构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体方面的重要贡献。12月17日，“π-HuB计划”建设工作座谈会在广州召开。钟南山、郑泉水、鄂维南、宋尔卫等院士专家通过线上、线下等方式参加座谈会。

20多年前，人类基因组计划已成功绘制出具有里程碑意义的基因组“全景图”。据介绍，“π-HuB”计划专注于揭示生命活动的蛋白质组“实时全景图谱”，旨在通过全球有影响力的科学家团队的协作，绘制人类全生命周期的人体蛋白质组图谱，解析人类蛋白质组构成原理和演变的规律，更深入、全面、系统地探索人体在不同生理和病理状态下的动态变化，全面剖析人体发育、衰老以及疾病产生的内在机制。

截至目前，“π-HuB计划”已获得来自20多个国家和地区、114个科学家团队的支持，形成了多国多机构共同参与、优势互补的全球协作网络。据中国科学院院士、“π-HuB计划”首席科学家贺福初介绍，人类基因组计划的完成助力全球生物经济的繁荣和腾飞，但其对人类生老病死的影响尚未达到最初的预期。“生”在基因组，“命”在蛋白质组。人体内蛋白质的动态变化才是决定生老病死的关键，“当前，全球生物科技的发展已经进入了一个崭新的阶段，‘π-HuB计划’将充分结合人工智能和大数据分析，聚力推动生命科学和人类健康事业的发展繁荣。”贺福初说。

据悉，该计划预期历时30年，前10年的“核心目标”包括构建人体蛋白质组图谱、开发“元智人”大模型以及构建计算驱动的人体状态“导航系统”。相关专家表示，“π-HuB计划”的实施，将增进对人体生物学的深度理解，促进疾病风险评估、智慧医疗等的发展，开创健康管理的新范式，并极大推动蛋白质科学领域的技术进步。（记者章文 通讯员沈基飞、宋冬）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部