原标题：我科学家牵头国际大科学计划

近日，《自然》杂志在线发布了中国科学家领衔发起、十八国科学家团队联合署名的人体蛋白质组导航国际大科学计划（以下简称“π-HuB”计划）白皮书。这标志着中国在全球生命科学领域的地位、学术影响力以及组织领导力进一步提升，同时也展示了中国蛋白质组学研究在推动全球科技合作、构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体方面的重要贡献。12月17日，“π-HuB计划”建设工作座谈会在广州召开。钟南山、郑泉水、鄂维南、宋尔卫等院士专家通过线上、线下等方式参加座谈会。

20多年前，人类基因组计划已成功绘制出具有里程碑意义的基因组“全景图”。据介绍，“π-HuB”计划专注于揭示生命活动的蛋白质组“实时全景图谱”，旨在通过全球有影响力的科学家团队的协作，绘制人类全生命周期的人体蛋白质组图谱，解析人类蛋白质组构成原理和演变的规律，更深入、全面、系统地探索人体在不同生理和病理状态下的动态变化，全面剖析人体发育、衰老以及疾病产生的内在机制。

截至目前，“π-HuB计划”已获得来自20多个国家和地区、114个科学家团队的支持，形成了多国多机构共同参与、优势互补的全球协作网络。据中国科学院院士、“π-HuB计划”首席科学家贺福初介绍，人类基因组计划的完成助力全球生物经济的繁荣和腾飞，但其对人类生老病死的影响尚未达到最初的预期。“生”在基因组，“命”在蛋白质组。人体内蛋白质的动态变化才是决定生老病死的关键，“当前，全球生物科技的发展已经进入了一个崭新的阶段，‘π-HuB计划’将充分结合人工智能和大数据分析，聚力推动生命科学和人类健康事业的发展繁荣。”贺福初说。

据悉，该计划预期历时30年，前10年的“核心目标”包括构建人体蛋白质组图谱、开发“元智人”大模型以及构建计算驱动的人体状态“导航系统”。相关专家表示，“π-HuB计划”的实施，将增进对人体生物学的深度理解，促进疾病风险评估、智慧医疗等的发展，开创健康管理的新范式，并极大推动蛋白质科学领域的技术进步。（记者章文 通讯员沈基飞、宋冬）

(责编：李昉、郝孟佳)