原标题：大地成课堂 自然为导师

背上背包、带上干粮，收拾好望远镜、课本记录本……每逢暑期，南京农业大学生命科学学院的师生们都会收拾好行囊，开启大山乡野间的新一轮实习。

2024年8月底，随着2023级本科生生物学野外实习活动圆满落幕，这间“没有围墙的教室”，已开设整整20个年头。

行万里路，以大地为课堂

南京农业大学的植物学教学科研工作已有100多年历史。20世纪30年代开始，农业微生物学家、原南京农学院院长樊庆笙经常带着学生到江苏、湖南等地开展实习实践，调查和研究长江流域的森林资源和植物分布。

2004年，刚成立不久的生命科学学院开始组织师生们开展生物学野外实习活动，将其作为专业核心必修课。

从南京周边的紫金山、江宁横山和江北老山，到安徽黄山、浙江天目山等，师生们生物学野外实习的脚步遍布山野、乡村、林场。在一周多时间里，老师随时答疑解惑，把课堂搬到大山里，让学生观察、触摸，领悟自然、解读自然。

南京农业大学植物保护学院教授徐毅，是生命科学学院2004级本科生，也是第一届野外实习的参与者。他回忆：“班上很多人通过黄山实习对植物学、动物学产生了非常大的兴趣，那次实习甚至还影响了一些人从事的专业方向。”

20年间，共计4000余名师生在行万里路中对大自然有了更多鲜活的观察和感悟，把论文写在了祖国辽阔的山间乡野。

独立探索，开启学术之路

2023年，生命科学学院野外实习团队在黄山发现5种新纪录鸟种；2024年，实习师生们在黄山猴谷监测到时隔20年再次出现的马来豪猪……多年来，学院师生们在实习中发现的江苏省重要陆生脊椎动物超过14种。

“当他们自主发现和解决问题，自己一点点琢磨比对，鉴定出一种生物时，那种成就感是令人难忘的。”生物学野外实习资深老师高国富说。

据介绍，在实习中，专业老师会开展集中培训，并有针对性地列出题目，学生们则会根据兴趣选择或自拟题目，自主组建实习科研小组，完成文献查阅、调研设计和方案论证，在实习结束后提交论文、汇报总结，并完成科研训练项目。仅2023年，同学们就鉴定出分属于21目约135科的350多种昆虫。

实践教育，创新人才培养

生命科学学院一直把生物学野外实习作为培养拔尖人才的重要方式，持续探索专题化、模块化、研究性教学模式。

“我们以提升学生科研综合素质为重点，改革野外实习内容、方法和考核方式，构建了基础知识技能学习与专题科研训练相结合的生物学野外综合实习体系。”生命科学学院教授何琳燕介绍。

多年来，学院通过实习延伸而来的多项课题分别获得全国大学生生命科学竞赛国家二等奖、实践教学改革创新优秀案例二等奖等。

“我们将坚持在生物学野外实习中不断探索与创新，不断提升学生的实践能力和科学素养，引导更多的学生在山间田野干事创业。”南京农业大学生命科学学院相关负责人表示。

（记者 苏雁 李健 通讯员 阙立刚 楠秾宣）

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