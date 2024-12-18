青年铁环在非洲创业——

杨 宁 彭晓雅

在非洲肯尼亚，00后青年铁环不断拓展着创业版图，也坚持着自己的公益理想。在这个充满生命力和未知挑战的地方，他一步一步地追逐梦想。

毅然辞职 开启创业

铁环，一位在肯尼亚创业的中国青年，目前经营着两家公司。两年前，铁环在国内一家直播电商公司做编导。大量重复的工作让他觉得自己只是七八千人里一颗非常小的“螺丝钉”，很难实现自己的想法。在迷茫纠结时，4年前一同去往非洲的小伙伴邀请他回到非洲创业。于是，铁环毅然辞职，来到肯尼亚内罗毕开始创业。

铁环开启了崭新的生活。他在社交媒体上写道：“在这里的我是全新的，没有人知道我的过去，更没人知道我的未来是怎样的。”

然而，新的开始也意味着更多的未知与挑战。在异国他乡，从零开始创业并不是一帆风顺的，铁环在第一步便遇到了难题。他花了4个月的时间为咖啡厅选址。他们一共看了53间房子，开展调研、测量、走访，但在即将签约前却被告知房子已被别人买下，前功尽弃。这段经历让铁环印象深刻。他说：“因为我从来没想过最开始、最简单的一件事情会这么复杂，真的挺崩溃的。”

这样的事情发生过很多次，从装修、招聘、培训，再到注册、办证、进货、试营业，铁环需要应对诸多从未涉及的业务和意料之外的突发情况。最终，他克服重重困难，在无数次动摇与犹豫中坚持下来。

拓展业务 心怀热爱

一年时间内，铁环的青年空间从咖啡厅发展到中餐厅、酒吧、民宿，一步步壮大起来。热爱传媒和国际贸易的铁环，萌生了开启新的创业业务的想法——直播电商。

最初，铁环计划将中国成功的互联网直播模式直接运用到这片土地，但非洲的直播电商发展得并不成熟，直接套用中国电商模式是不可行的。于是，铁环和团队便在不断试错中进行创新与调整。比如，和中国以介绍为主的直播间不同，铁环的团队在非洲的直播间中，总是盈满欢快的歌声。这是因为当地人热爱歌舞，所以他们便将带货形式转变为产品介绍与歌舞表演结合，吸引了更多消费者。

铁环这样介绍自己的目标：“我想把中国的直播电商和中国好的供应链模式，应用在非洲，让商品能够真正卖得开、卖得好。”

尽管身兼数职，忙碌已成为生活常态，但铁环依旧满怀热情。他说：“现在我每天都很忙，从早上八点要忙到晚上十点钟，但我很快乐，因为这是我热爱的事业。”

坚持公益 播撒梦想

在创业的同时，铁环也始终在坚持做公益。实际上，铁环与非洲的缘分便由公益开启。大一时，他第一次来到非洲，作为一名志愿者加入“造梦公益”。

重返非洲，铁环的公益理想也再次开启。他和非洲的孩子们一起学扎染，一起打篮球，一起唱歌跳舞，一起庆祝春节。在这里，铁环与各行各业的非洲人相处，看到了包罗万象的人们和生生不息的力量。

创业之初，咖啡店里的甜品师查尔斯给他留下了深刻印象。一天深夜，铁环偶然回到咖啡店，发现查尔斯正躲在一个角落里悄悄阅读学习咖啡的资料。他告诉铁环，自己以后也想成为一个咖啡师，想开一家自己的咖啡馆。查尔斯勇敢而坦诚地讲出自己的梦想，让铁环明白，相比给予，或许“种下”理想才能真正地帮助到别人。

于是，今年铁环在正式创设自己的公益项目《越多曝光，越多收获》时，便将自己的直播电商创业与公益项目相结合。在介绍自己的公益项目时，他这样说：“我希望通过商业的形式，为当地人制造更多的就业机会，让他们可以通过自己的努力赚到钱。”

怀揣这样的目标，铁环打破当地直播多从模特中挑选主播的惯例，转变思路，选择与非洲当地的艺术团合作，在其中选拔并培养能说会道、能跳能唱的新主播，为他们带来更好的就业机会，也为他们点亮内心的梦想。目前，工作室里70%的主播都来自贫困人群，通过自身努力，他们的生活正在越来越好。

在非洲的这两年，铁环扎根当地的想法愈发坚定。他表示，自己会继续留在非洲，继续长期地深耕自己的商业梦想和公益梦想。

(责编：郝孟佳、李昉)