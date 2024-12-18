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强化科技赋能 打造平安校园

——华中师范大学精细化治理校园电动车

2024年12月18日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：强化科技赋能 打造平安校园

　　 近年来，在大学校园里，“自行车+电动自行车”成为不少师生的出行首选。截至2024年12月1日，华中师范大学注册电动自行车已超1.4万辆。然而，满地跑的电动自行车暗藏交通事故风险。为此，华中师范大学汇聚多方力量精细化治理，利用科技手段智慧治理，全力营造安全、有序、畅通、便民的校园环境。

　　 “一盔一带，安全常在。”为了让校园的“骑士”们都戴上头盔，华中师范大学购置了10000个“3C认证”安全头盔，设立5个发放点，免费发放给电动自行车的学生车主，并开展宣传教育活动。

　　 除了头盔，华中师范大学还增加了电动车车位。该校保卫处处长王军告诉记者，前不久，学校工作人员在师生电动自行车集中区域进行改造，新增电动自行车停车位5000个，并完成道路标线、交通标志牌、停车位、告示牌、消防网格的画线改造，大大缓解了校园电动自行车停车难问题。

　　 每天早中晚高峰期，保卫处职工及安保队员全员上岗，在电动自行车集中的教学楼、食堂等重点区域周边进行精细化治理，力争每一辆电动自行车都按照要求停放。

　　 “改造之前，教学楼前停满了车辆，根本无法通行，严重影响教学秩序。”华中师范大学文学院研究生唐欣说，改造后停车位多了一倍，大家在指定区域有序停放车辆，路顺畅许多。

　　 在华中师范大学，数量众多的电动自行车有本明细账。该校通过安装配置电子标签，实现人、车、牌、码绑定，将校内师生自有电动自行车纳入门禁统一智能化管理，禁止校外电动自行车进入校园。同时，对校内电动自行车违章违规情况进行记分，每月向各单位通报违章情况，破解电动自行车违停、超速等痛点问题。

　　 华中师范大学副校长刘宏达介绍，数字化赋能电动自行车管理的目的是破解校园电动自行车管理的痛点难点，探索出系统化治理的新思路，从机制、技术方面全面促进校园电动自行车治理从“事”到“制”、从“自”向“智”转变。

　　 （记者 王建宏 张锐 通讯员 党波涛 高珊）

(责编：李昉、郝孟佳)

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