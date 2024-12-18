本报电 （申博）今年暑假，人文自然探索纪实节目《寒暑假》邀请两岸暨港澳地区的8位少年，走进新疆维吾尔自治区，探索当地自然密码与人文风情，用自然教育打开青少年视野，引发大众关注和网友热议。随着寒假临近，《寒暑假》的自然探索之旅再次受到观众期待。

《寒暑假》暑假篇秉持“先观世界，后有世界观”的理念，特邀中国科学院青藏高原研究所慕士塔格西风带环境综合观测研究站站长杨威和研究员许向科，引导少年们以科学的视角领略自然风光，在欣赏美景的同时，积极投身科学实践活动。他们在慕士塔格峰冰塔林与科学家一同插花杆，观测冰川表面高度变化；在白沙湖收集冰川融水，检测冰川水质。这些书本之外的科考实践，为少年们带来丰富的科普知识，让他们对大自然有了更为深刻的理解和领悟。与此同时，少年们还深入了解新疆人文风情。他们在喀什古城，用画笔和相机记录千门万窗街独特的建筑风格和色彩；在扎帕尔库其农业综合市场，挑选艾德莱丝绸手工制作挎包；在高台民居，体验模制法土陶烧制技艺。这些体验活动，使少年们更加深入地了解祖国的多元文化，增强了他们的民族自豪感和文化认同感。

(责编：郝孟佳、李昉)