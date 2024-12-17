人民网北京12月17日电 （记者唐婕、邵文婷）近日，由北京教育科学研究院基础教育科学研究所主办，东城区教育科学研究院、北京景山学校教育集团承办，以“追求高质量 构建新格局”为主题的北京市2024年研究型学校建设经验交流会在景山学校召开。

活动现场。主办方供图

东城区教科院党委书记兼常务副院长郭鸿在致辞中指出，一年一度的研究型学校建设经验交流会是科研先进校互学互鉴的重要平台，是全市有组织推进科研工作的生动实践。她表示，研究型学校建设指向的是学校整体发展、未来发展、特色发展。以研究为先导、驱动，破解教育教学变革的难题，推动学校系统性重构，是研究型学校建设的底层逻辑和深刻意义。

在题为《构建研究型学校新样态 激发中小学发展新动能》的主旨报告中，北京教科院基教所所长李卫东从为什么建设研究型学校、什么是研究型学校、研究型学校的学理探寻、实践转化、年度安排、年度进展、发展建议七个方面，深刻阐述了研究型学校的定位、建设路径等，解读了《研究型学校建设指南（试行）》，指南涉及价值体系、治理机制、课程教学、时空资源、发展成果等方面内容。

此次大会分设两个分会场，第一分会场主题为“科学整体育人 勇担时代使命”，第二会场的主题是“自主创新探究 推进高质量发展”，东城区教科院院长崔楚民、顺义区教育研究和教师研修中心主任张军堂以及朝阳区教育科学研究院院长李怀东、丰台区教育科学研究院院长蒋炎富分别作为第一、二会场的嘉宾进行点评。

据悉，“十四五”期间，东城区教科院在市教科院基教所专家团队的支持指导下，先后通过研制研究型学校试点建设的发展框架，制定研究型学校试点建设的实施方案，开展专题工作坊及案例征集评选等多项举措，探索项目的区本化方案，推动项目系统化、常态化和精准化实施。未来，东城区将继续围绕研究型学校指南及建设要点，促进研究型学校建设项目向实向深持续发展。

(责编：陈琦、熊旭)