原标题：贵阳综合保税区 今年以来引才近1400人

记者12月12日从贵州省贵阳综合保税区获悉，今年以来，该区充分利用新媒体技术和信息化手段，拓宽人才招引渠道，通过“直播带岗”及专题招聘会等方式，为园区企业招引各类人才近1400人。

今年9—10月，贵阳综合保税区共组织13家园区企业参与多场高校毕业生招聘活动，为贵州医科大学、贵州商学院、贵州中医药大学等8所高校毕业生提供近500个优质岗位。除了组织专场招聘会外，贵阳综合保税区还通过“直播带岗”的方式，让园区企业在直播平台上详细介绍企业情况、岗位需求及发展前景，吸引大量求职者关注和参与。

值得一提的是，贵阳综合保税区还开展了“追踪式”回访服务。园区一方面为高校毕业生提供就业指导、政策咨询、岗位推介等服务；另一方面通过“访校送岗”“入企探岗”等方式，针对园区企业简历收集、岗位入职、人才流失等情况，开展跟踪回访工作，持续拓宽引才渠道，确保人岗相适、人事相宜、人尽其才。（曾帅 记者何星辉）

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