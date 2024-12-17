原标题：让学习与训练相互促进

傍晚的湖南师范大学江湾体育馆里，总会传出此起彼伏的击球声，跑动、跳跃的沙沙声，高强度训练下略显急促的呼吸声……

这些来自不同学校的队员，在集中训练结束之后，再坐车回到各自的学校休息。

第一届全国青少年三大球运动会在长沙举行，湖南男排以湖南师范大学体育学院为班底组建，湖南女排中也有队员来自该院。即便是运动会前夕，参加排球比赛的湖南队员们依然是白天正常上课，16点后参加备赛训练。

“热爱。”在记者问起为何能应对文化课和训练的双重压力时，湖南女排队员、湖南师大2024级运动训练专业学生曹可馨回答，“我并没有觉得文化课的学习和排球训练有冲突。从初中开始练球，排球已经成了我生活中不可缺少的一部分。”曹可馨的课表上，除了田径和专项训练课，还有大学语文、英语、思想道德、体育概论、运动解剖理论课。

在湖南师范大学体育学院的培养方案里，文化课学习占有很大比重。“学习能够促进训练水平提升。比方说，通过学习运动解剖这门课程，学生可以更了解人基本的身体结构，在运动受伤时，就能更准确地分析出原因，从而更有针对性地进行治疗。”湖南师大体育学院教师申宝磊表示。

湖南男排队员史埔安的人生规划是：好好完成本科学业，努力升学，然后当一名排球教师。

“现在湖南省很多中学生队伍的教练都来自湖南师范大学。我们已经逐步搭建起了同各个中学的通道，希望能让孩子们有更多的机会进入高校。”湖南师大体育学院教师唐岳年说。

（通讯员 段玥辰 记者 陈鹏）

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