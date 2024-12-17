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拓展组队机制 深化体教融合

——第一届全国青少年三大球运动会引发的思考

2024年12月17日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：拓展组队机制 深化体教融合

日前，第一届全国青少年三大球运动会在湖南落下帷幕。振兴三大球，是体育强国建设的重要目标之一。一个时期以来，中国三大球竞技水平持续下降，有的项目竞技水平甚至跌落到历史最低点。本届运动会，正是为扭转不利局面、改变下降趋势而专门创立的全国性赛事。运动会的直接目的，是通过竞赛制度建设，推动各地强化三大球运动员后备人才培养体系建设，吸引更多青少年参与三大球运动。具体到实际中，是要建立更多的成建制运动队。

校园队伍成长迅速，联合组队成趋势

笔者认为，本届运动会有以下三个显著特点值得关注。

其一，联合组队成趋势，体教融合在深化。本次运动会由体育部门、教育部门联合举办，这是继第一届全国学生（青年）运动会后，体教融合的又一次重要赛事。运动会上，一些省的代表队是由体育部门、教育部门和社会机构联合组队的。比如，男篮冠军广东队是由来自俱乐部、体校、普通学校的队员组成的混合队。而北京、广东、新疆、四川、江西等省的代表队，也是由体育、教育部门混合组队。联合组队作为一种机制，正在被各地灵活运用。

其二，以赛事为杠杆，青训队伍成绩突出。本届运动会，山东、上海、江苏等省成绩突出。分析发现，这些省的代表队大多来自体校、俱乐部梯队。中国教育科学研究院的专题调研显示，山东的体校体制基础相对较好，有的体校保留了三大球的建制。近几年，山东通过建设省市两级体校、强化赛事制度等方式，以赛事为杠杆，带动了体育人才的发现、培养、成长，使得人口优势、体制优势在竞技体育上得到体现。而上海、江苏等省则依靠俱乐部梯度建制，社会力量优势充分发挥。

其三，校园队伍成长迅速，填补了青训队的“短板”。本届运动会，湖南、北京、重庆、四川等省派出的参赛队伍中，不乏来自普通学校的成建制代表队。在湖南的6支队伍中，5支队伍来自普通学校；北京有3支队伍来自普通学校。从比赛成绩看，校园队伍的实力不容小觑。湖南省雅礼中学、湖南师范大学、地质中学分别获得女篮亚军、男排季军、男篮第六名。一些获得好名次的代表队教练表示，集体性运动项目要求各个位置都有优秀队员，来自学校的特色人才填补了以青训队为主的代表队的“短板”，提升了队伍的整体水平。

以长远的眼光、开放的姿态，动员全社会力量协同推进

依照本届运动会比赛规则，比赛成绩会计入第十五届全国运动会总成绩，因此，本届运动会事实上就是全运会的一部分。按照传统认知，全运会是对地方体育部门业绩的“考核”，各地都应由体育部门组建最强代表队参赛。而本届运动会之所以由普通学校组队参赛，深度分析其背后的原因可以发现：一是由于全国许多省市高中三大球体育特色学校建设发展势头强健，人才竞相涌现；二是由于一些地方三大球专业、职业青训体系尚未恢复，无成建制队伍可派。

举国体制是中国竞技体育起步、成长、发展的宝贵经验，因此，充分发挥举国体制优势的理念必须坚持。新时代实施举国体制，要与经济社会发展相适应，要与人民群众的期待相匹配。运动队由谁举办，不该依据运动队举办主体是谁而决定，而应该看谁能培养出高水平的队伍和更优秀的体育人才。无论体校、普通学校，还是社会机构，凡有条件组建运动队的都应得到鼓励和支持。因此，下一步三大球青训体制建设，需要以更长远的眼光、更开放的姿态，动员全社会力量协同推进。

第一，要加强体校建设。青少年三大球运动会今年是第一届，作为创新赛事，给地方留出的组织准备时间相对不足，大部分省市派出的队伍就是为明年全运会准备的既有队伍。今后青少年三大球赛事原则上每年举办，相信随着赛制的不断完善，将越来越引起各级地方政府的重视。调研显示，全国很多地方正在想办法加强省市两级体校建设，恢复三大球项目成建制梯队。山东、河北、湖北等省已在尝试将传统体校、职业学校转型为新型足球学校。

第二，要把高水平运动队建到普通学校。值得关注的是，以往运动成绩突出的青少年通常愿意到体校、青训机构接受专业培养，但当下大部分家长则愿意将孩子留在普通学校，尤其是运动潜力还没有充分显现、文化学习成绩相对好的孩子，更希望学业、训练两不误。

还有一个现实问题是，高水平运动队招生改革于2024年开始实施后，大学三大球高水平运动队招生大幅减少。北京、上海、广州三地大学女子足球队招生高校由11所减少到3所。这对于“一条龙”培养体系建设造成了一定影响。因此，建设好从小学、初中、高中到大学的“一条龙”训练体系和成建制运动队，改善普通学校现有的运动训练条件，是今后运动员成长成才的一条重要路径。来自基层学校的教练员反映，普通学校缺好教练、缺经费、缺保障，如果这三个问题都能解决，学生运动员将可以更好地发挥潜力，学校运动队水平将更上一层楼。

第三，要扶持社会机构梯队建设。从世界三大球竞技发展和人才培养经验看，俱乐部是提高竞技体育水平不可或缺的重要力量。未来三大球的振兴，离不开更多优质俱乐部的支撑。因此，我们应遵循竞技运动发展规律，尽力盘活青训俱乐部的专业优势资源，并在政策上给予支持。

（作者：吴键，系中国教育科学院体育美育教育研究所所长）

(责编：李昉、郝孟佳)

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