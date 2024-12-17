原标题：让优质教育资源润泽雪域高原

教育援青，情满高原。东西协作，教育交流，江苏省从基础教育、职业教育到高等教育，给予青海全方位、全省域支持，把教育援青工作打造成江苏对口支援协作的一张“金名片”，谱写了新时代教育支援协作的新华章。

援青是使命更是责任

“教育援青使命光荣，责任重大。”这是江苏援青教师郝干伟和徐红芬这对夫妻常挂在嘴边的一句话。徐红芬是江苏省武进高级中学副校长，青海省海南州高级中学党委副书记、校长。2022年7月，她和丈夫郝干伟一起踏上了3年援青支教的征程。

从江南水乡到青藏高原，面对学生的期盼，夫妇二人克服高寒缺氧等各种困难，带头上示范课、听评课、做讲座、写论文、研究课题……他们用实际行动，生动诠释了园丁和灵魂工程师的责任与担当。

“苏青一家亲，同饮一江水。”徐红芬说，为了更好帮助孩子们，江苏援青团队前后方携手，设立“茉莉花开”助学金，多方筹措资金累计达150多万元，在资助100多名学生的同时，极大改善了当地学校办学条件。

“我们努力通过更新教学理念、转变教学策略、改进教学模式，推进受援地学校的高质量发展。在今年9月举办的海南州高中教师教学能手评选暨教师技能展评活动中，16位获奖教师里我们海南州高级中学就占了11位。”徐红芬说。

援青教师不只有郝干伟和徐红芬。自2022年第五批江苏援青团队进驻以来，江苏240名教师、242名研究生投身青海支教，江苏120所学校与青海114所学校实现携手共建。

“传帮带培”组团扶助结硕果

为提升西宁市青藏铁路花园学校教育教学水平，今年2月，南京市选派教师邹小飞、许健赴西宁分别担任学校校长和副校长。到任后，他们带领全校师生坚持科研先导，增强教研实效，搭建教师成长平台，努力促进西宁市基础教育扩优提质和区域均衡。

“一年来，我们共完成包括全国中小学智慧平台培训、陕西师范大学送教、南京名师专家交流研讨、骨干教师能力提升等在内的7大项39次涵盖600余人次的各级各类培训工作，同时以课堂教学展、读书节等形式，促进师生共同成长。”邹小飞说，9个月的时间，学校完成3项省市级课题结题，新立项3项省级课题，共有80余人次在各级各类比赛中获奖，其中国家级1人次，省级6人次，市级14人次，让学校教学质量实现了阶梯式增长。

“教育援青，我们的一项重要使命是打造一支带不走的教师队伍。”许健介绍，支教团队坚持从“顶岗”向“帮带”转型，紧密结合受援地实际，传授教育教学理念和经验，共享“江苏省名师空中课堂”等优质教学资源，形成多层次、多形式、全方位的江苏教育援青模式。

在“组团式”教育帮扶中，江苏援青团队积极打造“和雅校园”“数字校园”，实施“白杨计划”“凌云行动”，开设“名师工作室”4个，努力在重塑发展理念、规范管理制度、推进教学改革、完善教研机制等方面发挥示范引领作用，2023年12月，江苏“组团式”帮扶青海的两支教育团队均获得青海省“组团式”援青工作先进集体。

改善教育基础设施

2024年3月20日，果洛海东中学建设项目在青海省海东市乐都区碾伯镇开工，计划至2026年，实现项目总投资约5.08亿元，其中东西部协作资金1.5亿元，学校共设置3000个学位，60个教学班。

“一名好老师能带出一批好学生，一名好校长能成就一所好学校，一个好项目能改变一个地区的面貌。”江苏省对口帮扶青海省工作队领队王凯表示，江苏选派赴青的老师均为精心挑选，实施的项目也都是真金白银投入。

近3年来，江苏省累计投入帮扶资金5.57亿元，实施120余个教育项目，助力受援地区将“家门口的学校”越办越好。聚焦办学薄弱环节，积极帮助受援学校改扩建教学场地、更新教学仪器，新建教学实验室、实习实训基地等，重点实施一批保障基本教学条件的亟须项目、一批提升办学水平的升级项目和一批实现教育数字化转型的智慧项目。

“苏青支援协作把教育摆在重要位置，强化资金投入和人才投入，为助力青海办好人民满意教育贡献江苏力量。”王凯总结道。

（记者 万玛加 王雯静 通讯员 张浩）

(责编：李昉、郝孟佳)