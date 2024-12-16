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白家庄小学：中轴文化进课程 厚植家国情怀

2024年12月16日07:58 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月16日电 领略古建筑的色彩之美、学习牌楼的建筑知识、在音乐中感受北京胡同与桥的独特魅力、搭建瓦垄建筑模型……日前，“再走中轴线 厚植家国情”北京市课程思政教学研讨会在北京市朝阳区白家庄小学举办，该校展示了道德与法治、语文、信息科技、英语等7门学科的16节主题课例。

在《游走北京中轴线 感受家乡风景美》课程上，教师以中轴线为主线，通过多角度探究中轴线之美，激发对家乡北京的热爱与自豪感；《中轴线排水系统的智慧探秘》课程采用任务驱动的模式，逐步引导学生深入了解中轴线建筑排水系统的奥秘，感受古人的智慧；《我为北京中轴线代言》课程上，教师以“申遗成功”的新闻引入，发布课堂的核心任务——“我是北京中轴线的代言人”，带领学生深入挖掘中轴线上的汉字文化、木艺技术等文化元素。

据介绍，白家庄小学持续20余年开展“行走北京中轴线”课程。在北京中轴线申遗成功的当下，学校通过“再走中轴线”深挖课程思政内涵，明晰课程实践价值，厚植家国情怀，培育文化自信，以项目式学习方式推进跨学科主题课程，在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。

北京市教育学会副会长唐亦勤表示，白家庄小学在“行走北京中轴线 传承中华优秀传统文化”方面探索出了一条实现全员育人、全程育人、全方位育人的路径。学校在培养“北京情、中国心、世界人”这一育人目标上所做的努力，是对文化接续再发展的最好诠释和尊重。（孙竞、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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