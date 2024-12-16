这个秋季学期，北京航空航天大学的本科新生都迎来了一门必修课——“航空航天概论”。这堂课与北航同龄、有70多年历史，经过多年的积累已形成百余个思政案例，覆盖所有章节和教学环节，厚植空天报国情怀，知识线、思政线齐头并进。

这门北航人尽皆知的“航概”课，是该校开展课程思政的典型案例。近年来，北航持续加强党的创新理论武装，坚持将思想政治工作作为各项工作的生命线，传承弘扬以“空天报国”为内核的北航精神，不断完善思想政治工作体系，着力以一流理念、一流师资、一流平台、一流服务、一流文化培养一流人才。

一是进一步提升理论中心组学习质量。学校突出政治性、理论性、实效性，修订《党委理论学习中心组学习规则》，提高党委理论学习中心组学习制度化、规范化水平，保障学习更加规范有序、更有实效；坚持及时跟进学、全面系统学、突出重点学、结合实际学，校党委理论学习中心组广泛、多次开展集中学习，重点围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神等开展专题学习；同时，学校注重丰富学习形式，邀请专家学者深入导学，开展现场调研学习，持续做好深化、内化、转化工作等。

二是持续健全“大思政”工作格局。北航制定《关于进一步完善学校思想政治工作体系的意见》，进一步增强思政引领力，健全党委统一领导、党政齐抓共管、党委宣传部统筹、相关单位主责、全校共同参与的“大思政”工作格局；大力推进“大思政课”建设，从全校遴选支持10个单位开展示范项目建设工作，加快实现“一院一品”鲜活局面。此外，学校不断夯实“三全育人”格局，党委书记和校长定期与辅导员代表、学生代表专题交流，首批聘任10位老教师、50位优秀校友担任“领航”辅导员，2000余名教职工和离退休人员担任专属导师。

三是深化思政课供给侧改革。以建强学科为重点，学校制定《关于提升思政课建设质量的意见》，着力建立思政课高质量发展长效机制。学校党委把思政课建设摆上重要议程，承办工信部直属高校思政课集体备课会，党委书记主持召开推动思政课高质量发展集体备课会、思政课建设质量专题推进会，校长到马克思主义学院召开现场办公会，带头推动思政课建设；高质量建设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，将空天报国精神以及航空航天、工业和信息化领域辉煌成就融入教学。

四是全方位加强课程思政建设。学校组织完成第三批17门校级立项课程思政示范课认定，精选信息类专业领域具有代表性的课程思政案例，为在全国范围共享、交流课程思政建设的“北航经验”筑牢基础；面向全校青年教师开展课程思政优秀案例展示观摩和专题讲座，提升教师课程思政能力；促进课程思政资源共建共享，打造集资源中心、研究中心、培训中心、展示中心为一体的课程思政联盟数字平台，推动课程思政基地建设。

五是加强教师思政和师德师风建设。学校不断加强青年教师思想政治工作，组织第2期教师“青马工程”培训班，赴革命故地和航空院所开展国情研修；深刻把握师德师风工作规律，开展不同层次针对性教育，推动“社会公德-职业道德-纪法意识-理想信念”四位一体进阶提升；强化教书育人鲜明导向，举办庆祝第40个教师节暨表彰大会，表彰各类教师代表1120人次，以优秀教师楷模激励全校教师成为“大先生”。

六是培养空天报国、追求卓越的时代新人。北航着力优化完善“一体四翼”学生党校培养体系，加大发展对象短期集中培训力度；高质量建好研究生宣讲团，每月发布“点单式预约”，全年宣讲198场。发挥体育对健全人格的重要作用，举办师生运动会，在享受乐趣、增强体质的过程中提振干事创业精气神；坚持以美育人、以文化人，举办北航艺术节，引进高水平艺术展演；弘扬劳动精神，开展“劳动教育月”，常态化开设“航味巧技”实践课、“实用厨艺”现场课、“能工巧匠”现场课；构建校地联动、项目联动、品牌联动的实践育人新范式，引导学生传承红色基因。

（供稿来源：北京航空航天大学）

(责编：李依环、熊旭)