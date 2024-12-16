原标题：“创新性思维是应对挑战的利器”

沈德章（左）和学生在全国职业技能大赛赛场。 受访者供图

沈德章对学生加工的产品进行测量、评定。受访者供图

步入成都工贸职业技术学院沈德章数控铣工技能大师工作室，记者看到一场实操教学正在热火朝天地进行。眼前一位身着工服，手把手带学生找正快动式精密平口钳精度的人便是沈德章。“要想干好，就得吃常人不能吃的苦。”他在学生耳旁念叨着。

学有所长、术有专攻。扎根数控技术应用及教学一线30余载，沈德章始终秉持这一准则。他先后获得“全国优秀教练”“国家级技能竞赛裁判员”“四川省有突出贡献的优秀专家”等荣誉称号。日前，科技日报记者专访沈德章，了解他作为国家级技能大师工作室负责人，如何助推行业技术攻关，为发展新质生产力培养更多能工巧匠。

鼓励学生到一线实践

记者：您如何进入目前所在的工作领域？您所接受的职业教育对自身成长有哪些帮助？

沈德章：在求学时期，我就深深被数控技术吸引。在系统学习了数控技术的理论知识、掌握了操作技能与编程能力后，我进入数控技术应用及教学领域。

探索数控技术，必须学习前沿设备操作技巧，掌握相关技术技能。可以说，与前沿设备及技术的每一次触碰，都让我对技术创新有了更多憧憬与热情。我深刻认识到，在这个日新月异的时代，唯有不断创新、进步，才能立于不败之地。

记者：目前，您负责的国家级技能大师工作室主要专注哪些领域的技能创新？如何培养职业技能人才？

沈德章：我们工作室主要专注航空发动机关键零部件的本土化数控加工制造，以及智能制造技术的研发与应用。工作室现有中、高职各年级学生20余人，他们主要来自机械工程相关专业。

我始终认为，培养技术技能人才不能局限在课堂、教室，必须让他们到行业企业一线去接触真正的工艺和技术。因此，在人才培养方面，我们采用学徒制培养方式，强调“做中学”，通过师傅的言传身教，使学徒在实践中掌握职业技能和经验。

同时，工作室还会通过校企合作、产教融合等方式，让学生走进真实的生产环境，全程参与航空薄壁不锈钢筒体零件、新型航天铝硅材料零件的工艺开发与试制。

此外，我们还会定期组织学生参与国家、省、市级各类技能大赛，例如全国职业技能大赛、世界职业院校技能大赛，以赛促学、以赛促练，不断提升他们的专业技能与创新能力。

记者：您所在的工作室取得了哪些成果？

沈德章：目前，我们工作室已完成多项技术攻关，如航空薄壁不锈钢筒体零件的数控加工、新型航天铝硅材料的加工等。工作室成立至今，培养了100余名技艺精湛、创新能力强的数控技能人才，他们在全国、省、市级技能大赛中多次获得奖项，其中两人进入国家集训队参与集训。多人获得“四川工匠”“四川省技术能手”“成都工匠”“成都市技术能手”等荣誉称号。

协同攻克技术难题

记者：工作室如何推动技术攻关或工艺升级？

沈德章：我们主要通过打造精英团队、紧跟技术前沿、深化校企合作3个途径，助推行业技术攻关与工艺升级。

工作室组建了包括行业专家、技术骨干与优秀教师在内的20余人的专业教师团队。团队成员间相互启发、共同探索，为工作室营造出浓厚的创新氛围。同时，我们还紧密追踪国内外数控技术的最新进展，及时引入新技术、新工艺及先进设备，为技术突破与工艺升级奠定坚实基础。

在工作中，我们与企业建立了深度合作关系，共同攻克技术难题。通过深入了解企业实际需求，我们能更好把握当前行业中存在的技术瓶颈，更有针对性地提供技术支持。

记者：在推动工艺升级的过程中，有哪些令您印象深刻的案例或故事？

沈德章：记得有一次，我们需要完成航空薄壁不锈钢筒体零件的数控加工。该零件结构为圆筒状，长400毫米，壁厚仅4毫米，无精加工基准面。

在加工过程中，我们发现该零件不仅硬度高，还极易变形，操作难度极大，大家都犯了难。后来经过多轮讨论、反复试错，我们设计出一套专用工装，并采用基准借用法，实现多轴联动加工，才彻底解决了该零件的数控加工难题。

攻克某新型航天材料加工难题的经历也让我印象很深。这个材料特性较脆、易崩边，且加工过程中对刀具的损耗较大，产出零件易变形、合格率低。因此，在研究工艺制造方案时，我们需要将数控刀具的选用、切削参数的设定，以及编程工艺的设计等多个环节纳入测算和考量。这对我们而言是一个全新的挑战。

我相信，创新性思维是应对挑战的利器。带着这样的信念，我们决定先以另一个项目的腔体零件作为对象，开展新型材料加工实验。记得那时，我们为了积累足够的实验数据，常常在实验室工作到凌晨。最终在工作室成员的共同努力下，我们将材料加工平面度从原来的大于0.2毫米减少到小于0.08毫米，加工时间从原来的880分钟降至500分钟，效率提升43%，成功攻克了该类材料的加工难题。

多方发力扭转观念

记者：在您看来，应从哪些方面努力，逐步扭转和消除社会对职业教育的偏见？

沈德章：我认为首先应确保职业教育的资源投入，改善职业院校的教学设施，提升院校师资水平，并推动职业教育与普通教育学历和技能的等价认证，消除职业院校学生在就业中可能面临的学历门槛。同时，相关部门应搭建起职业院校与企业广泛沟通交流的平台，帮助职业院校毕业生获取更多实习、就业机会。

此外，职业院校应加强课程体系建设，将理论与实践密切结合，在课程中引入前沿技术，提升教学质量。各院校还可探索与企业共同开发课程，开展实习实训，实现人才培养与企业需求的精准对接。

总之，逐步扭转并消除社会对职业教育的偏见，还需多方共同努力，通过综合施策的方式，提升职业教育的社会地位与影响力，让更多高素质的技能型人才服务国家经济发展。

记者：国家级技能大师工作室应如何发挥引领作用，为发展新质生产力培养更多能工巧匠？

沈德章：在我看来，工作室应重点把握每个学生的特点和需求，制定个性化的培训计划和方案，确保每个学生都能拥有适合自己的培训和发展机会。同时，定期举办技能竞赛和展示活动也不失为一个好方法。竞赛与展示活动为学生们提供了施展才华的平台，既能激发他们的学习兴趣，又能吸引更多社会关注，推动职业教育发展。另外，引导学生树立正确的价值观、人生观和世界观也十分关键。工作室应聚焦培养学生的爱国情怀、道德品质以及创新精神与职业素养，这些将为他们成长为全面发展的能工巧匠奠定坚实基础。

作为国家级技能大师工作室的负责人，我将继续秉持开放、合作、创新的精神，努力发挥工作室的引领作用，为发展新质生产力培养更多能工巧匠。（刘 侠 记者 滕继濮）

(责编：郝孟佳、李昉)