原标题：地球科学领域“元古大模型”上线

12月7日，“元古大模型”在中国地质大学（武汉）正式发布。该模型综合运用图生文、文生图、文生文的生成式预训练模型架构，成功验证了在全国产化算力和算法基础上，利用多模态大模型解决地球科学领域问题的技术路线。

“元古大模型”由中国地质大学（武汉）地球科学学院教授宋海军团队与科大讯飞合作完成，旨在利用国产化算力基础设施和多模态大模型集成能力，构建地球科学研究、教育教学和社会服务一体化智能化系统。

宋海军介绍，“元古大模型”的命名灵感源自地质时代中的“元古宙”，是地球历史上存在时间最久的一个宙。团队对62万余张古生物化石图片、3000篇地学文献中有关地质实体及其属性的45万余条信息进行数据清洗与标注，构成模型基石。

目前，“元古大模型”已上线古生物化石标本识别助手、地质文献数据挖掘助手和古生物学智能知识问答助手。其中，古生物化石标本识别助手可识别120类常见的古生物化石、岩石，能以科学工作者视角精细化描述化石数量、颜色、外形结构等多维度信息，并基于化石结构推理出化石复原图。

“元古大模型”部分能力已同步训练至星火通用大模型最新版本，可供公众及地学科研工作者使用，实现科研成果向社会服务转化。

古生物学是地质学的重要分支学科。技术方法的突破是带动科学创新的关键，未来古生物学的发展需要以技术发展为支撑。“我们将逐步上线地学智能搜索引擎和古生物科普数字人，为地球科学专业的教学、实践及科研活动提供服务支持。”宋海军表示，未来“元古大模型”将不断丰富数据类型、优化模型能力、开发创新应用，满足更加多样化的应用需求。（记者吴纯新 实习生邹文慧）

(责编：郝孟佳、李昉)