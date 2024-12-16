人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

地球科学领域“元古大模型”上线

2024年12月16日08:38 | 来源：科技日报
小字号

原标题：地球科学领域“元古大模型”上线

　　12月7日，“元古大模型”在中国地质大学（武汉）正式发布。该模型综合运用图生文、文生图、文生文的生成式预训练模型架构，成功验证了在全国产化算力和算法基础上，利用多模态大模型解决地球科学领域问题的技术路线。

　　“元古大模型”由中国地质大学（武汉）地球科学学院教授宋海军团队与科大讯飞合作完成，旨在利用国产化算力基础设施和多模态大模型集成能力，构建地球科学研究、教育教学和社会服务一体化智能化系统。

　　宋海军介绍，“元古大模型”的命名灵感源自地质时代中的“元古宙”，是地球历史上存在时间最久的一个宙。团队对62万余张古生物化石图片、3000篇地学文献中有关地质实体及其属性的45万余条信息进行数据清洗与标注，构成模型基石。

　　目前，“元古大模型”已上线古生物化石标本识别助手、地质文献数据挖掘助手和古生物学智能知识问答助手。其中，古生物化石标本识别助手可识别120类常见的古生物化石、岩石，能以科学工作者视角精细化描述化石数量、颜色、外形结构等多维度信息，并基于化石结构推理出化石复原图。

　　“元古大模型”部分能力已同步训练至星火通用大模型最新版本，可供公众及地学科研工作者使用，实现科研成果向社会服务转化。

　　古生物学是地质学的重要分支学科。技术方法的突破是带动科学创新的关键，未来古生物学的发展需要以技术发展为支撑。“我们将逐步上线地学智能搜索引擎和古生物科普数字人，为地球科学专业的教学、实践及科研活动提供服务支持。”宋海军表示，未来“元古大模型”将不断丰富数据类型、优化模型能力、开发创新应用，满足更加多样化的应用需求。（记者吴纯新 实习生邹文慧）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部