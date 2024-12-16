据新华社香港电（张雅诗）第二届（大湾区）香港学校教育展近日在香港亚洲国际博览馆举行，超过370所香港学校参展，提供在港就读中、小学和幼儿园等的最新信息。

香港特区政府教育局局长蔡若莲在12月14日举行的开幕式上致辞说，香港的教育系统优质、高度国际化及多元化。该教育展为香港学校及家长同学之间提供了沟通平台，让家长更全面及深入了解香港的教育。

蔡若莲说，特区政府将致力打造“留学香港”品牌，推进香港成为国际专上教育枢纽，全方位吸引世界各地优秀学生，支持院校加强国际交流和联系，建设香港成为未来人才的摇篮。

该展览由香港津贴中学议会、津贴小学议会、香港直接资助学校议会、香港资助小学校长会合办，合作伙伴为香港机构STEM PLUS。除了有学校在现场摆设摊位，主办方还安排了不同主题的讲座，由不同学校的校长、升学专家等介绍香港学校的办学特色、来港的升学途径和入读程序等。

在展览现场，不少内地家长为年幼子女寻找合适的学校。来自北京的柳先生申请了香港的“优秀人才入境计划”，他表示喜欢香港中、英双语的学习环境，教学模式多元化，希望让5岁的儿子来港就读。来自深圳的肖女士认为香港的国际化视野更开阔，对孩子将来升学有帮助。

香港津贴中学议会主席李伊莹表示，香港有不同类型的学校，包括津贴学校、直资学校、私立学校、国际学校等，各有特色，该教育展可让家长更全面认识香港的教育制度和情况。

特区政府积极推出多项抢人才措施，吸引不少内地人才带子女来港。数据显示，截至今年11月底，各项人才入境计划共收到近42万宗申请，批出超过26万宗，已有17.5万名人才携家属来港。

STEM PLUS行政总裁刘靖玮表示，本届教育展的参展学校数目较上届大幅增加，覆盖更多年龄层学生的需要。

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