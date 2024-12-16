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湖南湘西：完善育人机制 “德”润学生成长

2024年12月16日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：完善育人机制 “德”润学生成长

　　 哪怕已经过去了几个月，湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪思源实验学校学生石浩轩，仍然把一封感谢信珍藏在书桌抽屉里。信件开头的几句话，他记忆犹新：浩轩小朋友，你好！我通过这封信表达对你的诚挚感激……

　　 原来，石浩轩偶然间拾得一个装有近万元现金的钱包，但他没有丝毫犹豫，立即把钱包交给了当地村委会。学校得知后，在升旗仪式上宣读了失主写来的感谢信，并为他颁发“新时代好少年”荣誉证书，号召全体学生向他学习。

　　 近年来，湘西州认真落实立德树人根本任务，将德育教育延伸到教书育人各个环节，不断丰富德育教育载体与手段，增强德育的情境性、情感性和生命力，让社会主义核心价值观的种子在学生们心中生根发芽。

　　 “美哉，我少年中国，与天不老；壮哉，我中国少年，与国无疆！”清晨，在湘西州溶江中学校园东北角的盛教亭，常常会挤满晨读的学生。

　　 1949年至1950年，罗盛教在原湖南省立十三中（现湘西州民族中学）就读。1950年，他参军赴朝作战，1952年为抢救朝鲜落水儿童英勇牺牲，年仅21岁。

　　 2018年，作为湘西州民族中学初中部的溶江中学，在校园内修建盛教亭，罗盛教的故事成为该校开展党史学习教育的生动教材。

　　 “育人的根本在于立德。”溶江中学校长李媛兰说，学校每年都会组织开展清明祭扫、学雷锋月等活动，用湘西深厚的红色文化，对学生进行爱国主义教育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

　　 湘西州积极开发红色研学路线，有机串联思政课阵地。目前，湘西州建设国家级省级青少年教育基地10个、州级少先队校外实践示范基地85个，涵盖新时代历史成就、红色文化教育等类别。

　　 湘西州不仅是一片红色热土，少数民族文化资源也十分丰富。当地依托本地民族文化发掘校本课程，帮助学校因地制宜进行课程创新。

　　 “观察矮寨大桥的形状，找一找等腰三角形有哪些特征？”“你能用英语来介绍凤凰古城吗？”“苗族扎染呈现的是分子扩散运动现象吗？”在湘西州吉首市第一初级中学，数学、英语、化学等教学组将湘西的文化元素融入课程中，打造具有本土特色的“玛汝”课堂，在传授学科知识的同时，培养学生的文化认同。

　　 把德育放在更加重要的位置，就要真正提升德育的效能。及时有效化解未成年学生面临的一些“成长的烦恼”，成为湘西州开展德育工作的切入点。

　　 “同学们从刚刚的影片中看到了什么，看到影片中的场景，你的感受是什么？”“校园欺凌可能面临什么样的法律后果？”秋季刚开学，湘西州凤凰县司法局的工作人员就走进凤凰县芙蓉学校，开展法治进校园专题教育讲座。

　　 “目前，湘西州还联合公安、法院、检察等多个部门加强协同配合，开展了多样化的防校园欺凌安全教育活动，提升校园防欺凌工作水平。”湘西州教育和体育局党组书记、局长田勇说。

　　 （记者 赵嘉伟）

(责编：李昉、郝孟佳)

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