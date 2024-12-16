人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

李冠兴：扎根边疆为“核”献芳华

2024年12月16日08:29 | 来源：科技日报
小字号

原标题：李冠兴：扎根边疆为“核”献芳华

近日，《李冠兴传》在京发布。图书封面选用的照片上，中国工程院院士李冠兴戴着金丝边眼镜，头发梳得一丝不苟，目光炯炯。

“《李冠兴传》全面展示和深刻诠释了李冠兴院士的卓越成就与崇高精神。”中国核学会党委书记、理事长王寿君说。

已离世4年的李冠兴，是我国核材料和核燃料领域著名专家，新型特种材料研究及应用的奠基人。他是我国核工业系统第一位在企业里成长起来的院士，也是从内蒙古包头市走出来的第一位院士。

16岁那年，出生于上海的李冠兴如愿考上清华大学。27岁研究生毕业后，他带着满腔热血和报国热忱毅然奔赴祖国北疆，来到位于内蒙古包头市的二〇二厂工作，一待就是40年。他在这里担任过组长、分室主任、副所长、厂副总工程师、厂总工程师、厂长等职务，并筹建了核工业唯一建在工厂里的重点实验室，建成了我国首条重水堆核电燃料元件生产线。一些研究成果打破了国外垄断，填补了国内空白。

曾有上海的朋友到包头看到李冠兴的生活状况后掉下了眼泪。后来，上海方面几次来“挖”李冠兴，让他回上海，并许诺解决户口和给予高薪。但他为了核事业还是留在了二〇二厂。

“我学的就是核材料专业，到核材料厂是最对口的，因为国家需要我到这里……”《李冠兴传》记录了李冠兴一生中最执着的回答。

李冠兴的夫人张珊珠也来到了图书发布活动现场。这本传记记载了她与丈夫相处的点点滴滴。

“他的心思都在工作上，一年中有大半年不在家。好不容易回家吃顿饭，吃着吃着就不吃了，叫他也不答应，手在他眼前晃都没反应。过一阵子，他才恍然大悟般地问：‘嗯？你在跟我说话？’”张珊珠回忆说，“如果问题不解决，就总在想这个问题，直到把它搞明白为止……”

从厂长的岗位退下来后，李冠兴又担任了10年的中国核学会理事长。在他的领导下，中国核学会创建了中国核学会学术年会、“三核”论坛、“核科普公众开放周”等高端学术交流品牌和一系列核科普活动。

中国核学会科普部原处长耿庆云与李冠兴曾在一间办公室工作了近9年，在其领导下筹备了多次千人以上的国内外核科学领域大型学术会议。耿庆云至今记得，在筹备会议过程中，每当遇到困难时，李冠兴总是说：“你们努力工作，出了问题是我的，没有什么了不起的事情……”

“核工业关键技术买不来、要不来、讨不来。”中核集团党组成员、副总经理辛锋说，正是无数像李冠兴这样的先辈们前赴后继、默默奉献，我国核事业才能取得今天的辉煌成果。

中国工程院一局副局长唐海英说，从求学清华到扎根北疆，从出国访学到当选院士，李冠兴以担当诠释忠诚，以奉献书写责任，用执着与坚守成就芳华。爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神在李冠兴身上得到充分彰显。“《李冠兴传》将激励更多人，尤其是青年科技人员，学习院士的爱国情怀和科学创新精神，在报效祖国、服务人民和追求真理中实现自己的人生价值。”唐海英说。（实习记者 于紫月）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部