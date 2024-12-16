原标题：李冠兴：扎根边疆为“核”献芳华

近日，《李冠兴传》在京发布。图书封面选用的照片上，中国工程院院士李冠兴戴着金丝边眼镜，头发梳得一丝不苟，目光炯炯。

“《李冠兴传》全面展示和深刻诠释了李冠兴院士的卓越成就与崇高精神。”中国核学会党委书记、理事长王寿君说。

已离世4年的李冠兴，是我国核材料和核燃料领域著名专家，新型特种材料研究及应用的奠基人。他是我国核工业系统第一位在企业里成长起来的院士，也是从内蒙古包头市走出来的第一位院士。

16岁那年，出生于上海的李冠兴如愿考上清华大学。27岁研究生毕业后，他带着满腔热血和报国热忱毅然奔赴祖国北疆，来到位于内蒙古包头市的二〇二厂工作，一待就是40年。他在这里担任过组长、分室主任、副所长、厂副总工程师、厂总工程师、厂长等职务，并筹建了核工业唯一建在工厂里的重点实验室，建成了我国首条重水堆核电燃料元件生产线。一些研究成果打破了国外垄断，填补了国内空白。

曾有上海的朋友到包头看到李冠兴的生活状况后掉下了眼泪。后来，上海方面几次来“挖”李冠兴，让他回上海，并许诺解决户口和给予高薪。但他为了核事业还是留在了二〇二厂。

“我学的就是核材料专业，到核材料厂是最对口的，因为国家需要我到这里……”《李冠兴传》记录了李冠兴一生中最执着的回答。

李冠兴的夫人张珊珠也来到了图书发布活动现场。这本传记记载了她与丈夫相处的点点滴滴。

“他的心思都在工作上，一年中有大半年不在家。好不容易回家吃顿饭，吃着吃着就不吃了，叫他也不答应，手在他眼前晃都没反应。过一阵子，他才恍然大悟般地问：‘嗯？你在跟我说话？’”张珊珠回忆说，“如果问题不解决，就总在想这个问题，直到把它搞明白为止……”

从厂长的岗位退下来后，李冠兴又担任了10年的中国核学会理事长。在他的领导下，中国核学会创建了中国核学会学术年会、“三核”论坛、“核科普公众开放周”等高端学术交流品牌和一系列核科普活动。

中国核学会科普部原处长耿庆云与李冠兴曾在一间办公室工作了近9年，在其领导下筹备了多次千人以上的国内外核科学领域大型学术会议。耿庆云至今记得，在筹备会议过程中，每当遇到困难时，李冠兴总是说：“你们努力工作，出了问题是我的，没有什么了不起的事情……”

“核工业关键技术买不来、要不来、讨不来。”中核集团党组成员、副总经理辛锋说，正是无数像李冠兴这样的先辈们前赴后继、默默奉献，我国核事业才能取得今天的辉煌成果。

中国工程院一局副局长唐海英说，从求学清华到扎根北疆，从出国访学到当选院士，李冠兴以担当诠释忠诚，以奉献书写责任，用执着与坚守成就芳华。爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神在李冠兴身上得到充分彰显。“《李冠兴传》将激励更多人，尤其是青年科技人员，学习院士的爱国情怀和科学创新精神，在报效祖国、服务人民和追求真理中实现自己的人生价值。”唐海英说。（实习记者 于紫月）

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